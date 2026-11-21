Nice, Cezayirli oyuncusu Mohamed Amine Amoura'nın 8. dakikada attığı erken golle öne geçti.
Ancak Paris çabuk toparlandı ve 31. dakikada Senny Mayulu'nun başarıyla kullandığı penaltıyla eşitliği yakaladı.
Bir dakika sonra Désiré Doué, Faslı bek Achraf Hakimi'nin isabetli ortasında Paris ekibinin ikinci golünü kaydetti ve ilk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda skor, Ferran Torres'in 85. dakikada Paris Saint-Germain'in üçüncü golünü attığı ana kadar değişmedi.
Uzatma dakikalarında, tam olarak 90+5'te Nice, Tunuslu Ali Abdi'nin golüyle ikinci golünü bularak farkı azalttı.
Paris Saint-Germain puanını 26'ya yükselterek Ligue 1'deki liderliğini sürdürürken Nice, 17 puanla altıncı sırada kaldı.