Video: Hakimi, 2022 Dünya Kupası'nın silahıyla Kanada'yı mağlup etti

Fas Milli Takımı kaptanı Ashraf Hakimi, 2026 Dünya Kupası’nda “Aslanlar” ile birlikte gündeme damga vurmaya devam etti. Hakimi, cumartesi akşamı turnuvanın son 16 turu kapsamında Kanada ile oynanan maçta bir asist yaptı.

Hakimi, ikinci yarının 50. dakikasında Ezzedine Ounahi’nin Kanada karşısında ilk golünü atmasını sağlayan asist yaptı.

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İlginç olan ise, Hakimi'nin daha önce Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın üçüncü turunda "Aslanlar"ın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Kanada maçı sırasında da bir asist yapmıştı.

Bu, Hakimi’nin Dünya Kupası kariyerindeki üçüncü asistidir; 2022 turnuvasında bir asist yapmış, ardından bu turnuvada Haiti ve Kanada maçlarında birer asist daha kaydetmişti.

Toplamda, “uçan bek” uluslararası kariyeri boyunca Fas formasıyla oynadığı 101 maçta 20 asist kaydetti.







