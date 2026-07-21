İspanyol Marc Cucurella, Norveçli yıldız Erling Haaland hakkındaki ünlü ve alaycı şarkısını yeniden canlandırdı; bunu da yeni dünya şampiyonunun Madrid'de karşılanma kutlamaları sırasında yaptı.

Cucurella, kupa töreni sahnesinde mikrofon aracılığıyla taraftarlara "Haaland titriyor!" diye seslendi; taraftarlar da şarkının sözlerine uygun olarak coşkuyla "Çünkü Cucurella geliyor!" diye karşılık verdi.

Chelsea'nin savunmacısı, İspanya'nın EURO 2024 şampiyonluğunun ardından bu şarkının daha uzun bir versiyonunu söylemişti. O dönemde Manchester City forvetinin yanıtı, yalnızca bir ay sonra ikisini karşı karşıya getiren ilk maçta gol atmasıyla hızlı bir şekilde geldi. Haaland o sırada şu yorumu yapmıştı: "Cucurella komik bir adam; geçen sezon benden formamı istedi, bu yaz da benim hakkımda bir şarkı söylüyor.. Bu gerçekten umurumda değil."

Daha sonra Cucurella, şarkının aslında Haaland'ın seviyesine bir saygı ve övgü niteliği taşıdığını açıkladı; bir oyuncunun adına şarkı yazılmasının ancak o oyuncu dünya çapında ve eşsiz bir yıldızsa gerçekleştiğini, kimsenin tanınmayan bir oyuncunun adına şarkı söylemediğini belirtti.

Cucurella o sırada davranışından pişman olmadığını ve şarkıyı yeniden söylemeye hazır olduğunu vurgulamıştı; nitekim son kutlamalarda bunu gerçekten yerine getirdi. Bu durum Norveç'te fark edilmeden geçmedi; orada geniş yer buldu ve Norveç Radyo ve Televizyon Kurumu "NRK"nin ana sayfasında dikkat çekici bir başlıkta şöyle yer aldı: "Cucurella yeniden Haaland hakkında şarkı söylüyor.."