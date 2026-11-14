Norveç, konuk ettiği Galler karşısında 3-1'lik galibiyet elde etti. İlk yarısı golsüz berabere sona eren karşılaşma, ikinci yarıda belirgin bir dönüşüme sahne oldu. Bu sonuçla Norveç puanını 6'ya yükseltirken, Galler 3 puanda kaldı. Mücadele, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Dördüncü Grup'ta oynandı.

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Maç, Galler'in erken bir denemesiyle başladı. Harry Wilson, 2. dakikada Brennan Johnson'ın ortasının ardından golü kaçırdı, ardından Antonio Nusa 4. dakikada bir serbest vuruş kazandı.

Norveç Milli Takımı, 6 ve 7. dakikalarda Nusa ve Thelo Aasgaard aracılığıyla art arda iki denemeyle karşılık verdi ancak bunlar gole dönüşmedi. 14. dakikada ise Galler savunması Martin Ødegaard'ın bir denemesini önledi. Sonraki dakikalar karşılıklı denemelere sahne oldu; Galler Milli Takımı 18. dakikada Daniel James aracılığıyla bir fırsat yakaladı, ardından Aasgaard 19. dakikada Norveç adına bir kafa vuruşunu harcadı ve bunu Brennan Johnson lehine bir faal izledi. James, 22. dakikada direğin yanından geçen bir şutla Norveç kalesini yeniden tehdit etti; Ødegaard'ın 27. dakikadaki denemesi ise Galler savunmasına çarptı ve Nusa 29. dakikada bir başka fırsatı harcadı.

Norveç'in 31. dakikada bir korner ve Torbjørn Heggem'in 15. dakikada bir kornerin ardından yaptığı bir başka denemeye rağmen, ilk yarının sonuna kadar skor golsüz berabere kaldı. Galler Milli Takımı ise 35. dakikada Daniel James'in sakatlığı nedeniyle oyunun durmasıyla başa çıkmak zorunda kaldı. Devre arasından önce Egil Selvik, 43. dakikada James'in şutunu önledi ve ilk yarı, bir dakikalık uzatma süresinin ardından golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının başlamasıyla Galler Milli Takımı ev sahibini şaşırtmaya çalıştı ancak Brennan Johnson'ın 48. dakikadaki şutu kalenin yanından geçti; ardından Norveç Milli Takımı hücum baskısını artırmaya başladı. Sander Berge'nin 54. dakikadaki iki denemesinin ardından Norveç 59. dakikada bir korner kazandı ve bu korner ilk golü getirdi; Antonio Nusa topu değerlendirerek sağ ayağıyla kaleci Karl Darlow'un kalesinin sol alt köşesine şutunu gönderdi.

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Norveç Milli Takımı üstünlüğünü pekiştirmek için uzun süre beklemedi; Andreas Schjelderup, 68. dakikada Erling Haaland'dan aldığı pasın ardından ceza sahası içinden sağ ayağıyla sağ alt köşeye şutunu göndererek ikinci golü kaydetti. Bu dönem birkaç değişikliğe sahne oldu; en dikkat çekeni 64. dakikada Lewis Koumas'ın yerine Mark Harris'in oyuna girmesiydi, ardından 66. dakikada Norveç saflarında Schjelderup ve Patrick Berg oyuna dahil oldu. Galler ise 72. dakikada David Brooks, Rubin Colwill ve Connor Roberts'ın oyuna girdiği üç değişiklik yaptı.

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Galler Milli Takımı sonraki dakikalarda maça geri dönmeye çalıştı ve Norveç kalesini birden fazla denemeyle tehdit etti; Selvik, 65. dakikada Mark Harris'in şutunu önledi, ardından 76. dakikada Ethan Ampadu'nun denemesini uzaklaştırdı; kaleci 79. dakikada Rubin Colwill'in denemesini de önledi. Aynı dakikada David Brooks, Harry Wilson'ın pasını alıp sol ayağıyla sağ alt köşeye şutunu göndererek Galler adına ilk golü kaydedip farkı kapatmayı başardı ve skor 2-1 oldu.

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Norveç Milli Takımı üstünlüğünü pekiştirmek için denemelerle karşılık verdi; Darlow, 84. dakikada Ødegaard'ın şutunu önledi, ardından ev sahibi 85. dakikada bir penaltı kazandı; Andreas Schjelderup, ceza sahası içinde sarı kart gören Connor Roberts'ın faulüne maruz kaldı. Harry Wilson ise 87. dakikada bir başka sarı kart gördü. Penaltıyı 88. dakikada kullanan Haaland, sol ayağıyla sağ alt köşeye şutunu göndererek Norveç'in üçüncü golünü kaydetti ve farkı yeniden ikiye çıkardı.

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Son dakikalarda Galler skoru yeniden düşürmeye çalıştı ancak Brennan Johnson'ın Ben Davies'in pasının ardından 89. dakikada attığı şut sol direğin yanından geçti; dördüncü hakem ise altı dakika uzatma süresi işaret etti. Son anlar, Haaland'ın 90+1. dakikadaki ofsaytına sahne oldu ve ardından karşılaşma, ev sahibi takımın üstünlüğünü koruyup maçı kendi lehine sonuçlandırmasıyla Norveç'in 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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