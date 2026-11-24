Arsenal, İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres'in parlayan performansıyla salı akşamı Emirates Stadyumu'nda Borussia Dortmund'u karşıladığı Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta maçında rakibini şaşırttı. Gyökeres, ev sahibini öne geçiren golle Avrupa kupalarındaki dikkat çekici gol performansını sürdürdü.

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Gyökeres'in 10. dakikada attığı gol, Arsenal formasıyla çıktığı Avrupa yolculuğuna yeni bir durak ekledi. İsveçli forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Londra ekibinde, Sporting Lizbon'daki önceki döneminde ortaya koyduğundan daha etkili hale geldi.

"Squawka"nın istatistiğine göre Gyökeres, Arsenal formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 7'ye çıkardı ve Sporting Lizbon'la bu turnuvada attığı, 6'da kalan gol sayısını geride bıraktı.

Bu rakamlar, İsveçli forvetin yeni takımında kendini kabul ettirmek için ihtiyaç duyduğu süre düşünüldüğünde ayrı bir önem taşıyor. Gyökeres, gol yeteneğinden hem iç arenada hem de Avrupa'da yararlanma yönündeki büyük beklentiler eşliğinde Sporting'den Arsenal'e transfer olmuştu.

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Gyökeres'in etkisi golle sınırlı kalmadı. "EuroFoot" hesabının paylaştığı istatistiğe göre İsveçli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 3 maçta 4 gole katkı verdi. Bu da hücumdaki rollerinin çeşitliliğine ve fark yaratma becerisine işaret ediyor.

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Bu seri, Bayern Münih karşısında yaptığı asistle başladı. Gyökeres ardından Slavia Prag'a karşı bir gol atıp bir asist yaptı, bu maçta da Borussia Dortmund ağlarını havalandırdı.

Gyökeres ise bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü hâlâ arıyor. Arsenal formasıyla toplam 181 dakika süren 8 maçta fileleri havalandıramayan oyuncu, tek bir asistle yetindi. Bilgiler Opta verilerine dayanıyor.

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