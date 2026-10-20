Portekizli Joao Felix, bu akşam Suudi Arabistan Roshn Pro Lig'inin onuncu haftasında oynanan karşılaşmada Neom'un filelerini füze gibi bir şutla havalandırarak Al Nassr formasıyla parlamaya devam etti.

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Felix'in golü mükemmel bir zamanlamayla geldi; zira vatandaşı Cristiano Ronaldo, biri penaltı olmak üzere birçok fırsatı harcadığı zorlu bir gece geçirmiş ve sosyal medya platformlarında geniş çaplı taraftar eleştirilerinin hedefi haline gelmişti.

İkinci yarının 61. dakikasında harika bir pas alan Felix, Neom'un filelerinde duran gümbürtülü bir top gönderdi. Al Nassr taraftarlarının coşkulu kutlamaları arasında gelen bu gol, takımına güçlü bir moral verirken, kolay fırsatları harcamasının ardından Ronaldo'nun üzerindeki baskıyı da hafifletti.









Gol, Real Madrid'in yıldızı Türk Arda Güler'in İspanya La Liga'nın dokuzuncu haftasında Sevilla karşısında attığı şuta olan büyük benzerliğiyle dikkat çekti; şutun atılış biçimi ve topun sertliği, Türk yıldızının golünü akıllara geri getiren bir sahnede birbirine benziyordu.

Bu golle birlikte Felix, Al Nassr'a katıldığından bu yana dikkat çekici rakamlar üretmeye devam etti ve farklı kulvarlarda oynadığı 11 maçta 5 gol ve 4 asistle gol katkısı sayısını 9'a çıkararak takımın kadrosundaki hücum değerini kanıtladı.