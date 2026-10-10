Anthony Gordon, bugün (cumartesi) Spotify Camp Nou'da oynanan Getafe karşılaşmasının 2. dakikasında Barcelona adına İspanya La Liga'nın 8. hafta mücadeleleri kapsamında skoru açtı.

Gordon'un golü, ceza sahası sınırında konuk ekibin üç savunmacısını geçmesinin ardından geldi; attığı şut rakip oyunculardan birine çarparak ağlarla buluştu.

İngiliz kanat oyuncusu bu golle birlikte bu sezon tüm kulvarlarda gol katkısı sayısını 9'a yükseltti; 4 gol ve 5 asistlik bir istatistiğe ulaştı.

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Barcelona, kaptanı ve golcüsü Raphinha'nın sakatlık nedeniyle yokluğunda sahaya çıkıyor. Bu durum teknik direktör Hansi Flick'i, takıma katılmasından bu yana ilk kez diğer Brezilyalı Gabriel Jesus'u ilk 11'de sahaya sürmeye yöneltti.

Barcelona'nın ilk 11'i şöyle oluştu:

Kaleci: Joan García

Savunma: Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Xavi Espart

Orta saha: Rodri, Gavi, Dani Olmo

Hücum: Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Anthony Gordon

Barcelona, maça 21 puanla La Liga lideri olarak ve ikinci sıradaki Atlético Madrid'in iki puan önünde girerken, Getafe 8 puanla 12. sırada yer alıyor.



