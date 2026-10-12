Video: Gol, ofsayt ve arbede: Ronaldo Asya'da 3 dakikaya damga vurdu

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile Özbek temsilcisi Neftçi arasındaki AFC Elit Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesi, yalnızca 3 dakika içinde bir dizi çarpıcı olaya sahne oldu.

Karşılaşma, Orta Doğu'da yaşanan gerginlik nedeniyle yaklaşık bir saat ertelenmiş ve buna bağlı olarak Mekke saatiyle 22.15'te başlamıştı. Detayları takip edin

Ronaldo, Al Nassr'ın ikinci golünü ikinci yarının 42. dakikasında ceza sahası içinden çektiği sert şutla kaydederek Asya'nın elit kulüp turnuvasının bu sezonki ilk golüne imza attı.









Böylece bu sezon çeşitli kulvarlarda beşinci golüne ulaşan Portekizli yıldız, kariyerinde genel olarak 981. golüne de imza attı. Bin gol hayalini gerçekleştirmesi için 19 gol kaldı.

Bir dakikadan kısa süre sonra konuk ekip farkı azaltan golü buldu ancak hakem, video yardımcı hakem uygulamasına başvurduktan sonra golü iptal etti. Olaylar bununla da sınırlı kalmadı; Al Nassr'ın İspanyol savunmacısı Inigo Martinez ile Neftçi oyuncularından biri arasında tartışma çıktı.

Hakem, bunun ardından her iki oyuncuya da sarı kart göstermeye karar verdi ve aynı durumu tekrarlamamaları konusunda onları uyardı. Daha sonra karşılaşma normal şekilde kaldığı yerden devam etti.







