Brezilya Ligi'nde oynanan Fluminense ile Vasco da Gama maçı gergin bir atmosfere ve sert müdahalelere sahne oldu, ancak büyük tartışma yaratan bir olay yaşandı.

Fluminense, Maracana Stadı'nda Vasco da Gama'yı 1-0 mağlup etti. Maç sırasında, Fluminense forveti Canobbio ile Vasco da Gama orta saha oyuncusu Souza arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan hakem Daví Lacerda, Canobbio'ya yaklaşarak göğsüyle ona vurdu.









Forvet Hulk, takımın hayal kırıklığını dile getirdi ve hakemin sahadaki davranışını sert bir şekilde eleştirerek hakem heyeti ile forvet Canobbio arasındaki şiddetli sözlü tartışmaya dikkat çekti.

Hulk şunları söyledi: "Bu büyüklükte bir maçta, Brezilya'nın en büyük zirve mücadelelerinden birinde, hakemin karaktersiz olması akıl alır gibi değil. Bu kabul edilemez. Canobbio'nun topa doğru koştuğu o ana bakarsanız, hakem ona göğsüyle vurdu. Dünyanın hiçbir yerinde futbolda böyle bir şey görmedim. Hakem bir oyuncuya vuruyor."

İlk yarı, Vasco da Gama'dan iki oyuncunun iki sarı kart görmesi, buna karşılık Fluminense oyuncularının üç sarı kart görmesiyle sona erdi.







