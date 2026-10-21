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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Video: Garip açıklamalar: Anthony Gordon'dan Saint-Germain mücadelesi sonrası şok itiraf

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
A. Gordon
Fransa
İspanya
İngiltere

"Bu tarzda oynamayı tercih ediyorum"

Barcelona oyuncusu Anthony Gordon, takımının dün (Salı günü) Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında 4-2 kaybetmesinin ardından şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.  

Dün (Salı günü) Parc des Princes Stadı'nda Paris Saint-Germain karşısında ilk on bir oyuncularından biri olan Anthony Gordon, İngiliz futbolcu maçın ardından "CBS" ağına yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

Gordon'a maç sırasında neler hissettikleri soruldu ve "ilk on dakikada son derece yorgundu" dedi.

Gordon şunları ekledi: "Şey, tam da göründüğü gibiydi. Ortam kaostu. İlk on dakikada çok yorgundum, zaman geçtikçe yorgunluğum arttı, ama bu önemli bir maç."

Şöyle devam etti: "Bu tarz oynamayı tercih ediyorum çünkü heyecan verici ve daha fazla fırsat yaratıyor. Seyirci için keyifli bir maç olduğunu biliyorum, ama evet, çok yorgunum."

Barcelona oyuncusu sözlerini şöyle tamamladı: "Onlar dünyanın en iyi takımı ve iki yıldır da öyleler. Umarız onları ileriki turlarda yeniden görürüz."



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