Video: Final düdüğünün ardından Arjantinli oyuncunun İspanyol ikilisine şiddetli bir şekilde saldırmasını izleyin

İspanya’nın Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlama törenleri, Arjantinli orta saha oyuncusu Lendro Paredes’in maçın bitiş düdüğünün hemen ardından İspanya milli takımından Eric García ve Javi’ye saldırmasıyla kaos ve gerginlik sahnelerine dönüştü; bu sportmenlik dışı davranış geniş çapta tepki uyandırdı.

"MetLife Stadyumu"nun sahasının ortasından Paredes, ülkesinin uzatmalarda İspanya'ya 1-0 yenilmesini kabullenemedi; maçın bitiminden sonra öfkeye kapıldı ve utanç verici bir sahnede İspanyol oyunculara saldırdı.

Paredes, ikinci yarıda oyuna yedek olarak girmiş ve sahada kaldığı süre boyunca sert bir oyun tarzı sergilemişti; bu da İspanyol oyunculara karşı aşırı sertliği nedeniyle sarı kart almasına neden oldu.

Arjantinli orta saha oyuncusu, maç sırasındaki şiddetle yetinmedi; maçın bitiş düdüğünden sonra da saldırgan davranışlarına devam etti. Garcia ve Javi’ye saldırdığı bu olayda, teknik direktör Scaloni’nin müdahalesi gerekerek kavgayı ayırması ve durumun daha da kötüye gitmesini önlemesi gerekti.

Final maçı, uzatmaların 106. dakikasında Ferran Torres’in attığı tek golle İspanya’nın galibiyetiyle sona erdi ve “La Roja”, ilk şampiyonluğundan 16 yıl sonra tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.