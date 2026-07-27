Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", 32 takımlı turdaki Arjantin karşılaşmasında Cabo Verde oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ın attığı golü, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi golü olarak seçtiğini açıkladı.

Gol, Cabral'ın Arjantinli yıldız Alexis Mac Allister'ı ustaca çalımlamasının ardından geldi. Cabral, topu üstün bir beceriyle Emiliano Martinez'in kalesinin üst köşesine göndererek skoru (2-2) eşitledi. Lionel Messi'nin takım arkadaşları maçı uzatmalarda (3-2) kazandı.

"FIFA", resmi sitesi üzerinden bu golün taraftar oylamasıyla turnuvanın en iyi golüne verilen "Hyundai" ödülüne layık görüldüğünü açıkladı. Gol; Özbek Eldor Şomurodov'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti ağlarına ve Haitili Wilson Isidor'un Fas filelerine attığı, sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alan iki muhteşem golü geride bıraktı.

Bu gol ayrıca finallere ulaşan başka gollerin de önüne geçti; Kylian Mbappe'nin Senegal'e attığı gol, Lionel Messi'nin Cezayir'e attığı gol, Julian Alvarez'in İsviçre'ye attığı gol ve Ferran Torres'in Arjantin'e karşı final maçındaki belirleyici golü bunlar arasındaydı.

Cabo Verde Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez yer aldı ve grup aşamasını geçmeyi başardıktan sonra, 32 takımlı turda Arjantin karşısında aldığı yenilgiyle turnuvaya veda etti.

Belirtmek gerekir ki İspanya, iki uzatma devresine uzanan final maçında Arjantin'i (1-0) mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünya şampiyonluğunu kazandı.







