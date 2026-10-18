Suudi Roshn Ligi'nin 10. haftasının en heyecanlı karşılaşmalarından birinde El-Halic, konuk olduğu El-Feth karşısında iki golle geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve son dakikalarda silkinerek ev sahibi karşısında maçın kaderini değiştirdi. Pazar akşamı oynanan mücadeleyi, uzatma dakikalarında bulduğu son dakika golü sayesinde 3-2 kazandı.

Maça güçlü bir başlangıç yapan El-Feth, üstünlüğünü 33. dakikada Lukas Haraslin'in golüyle skora yansıtmayı başardı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.









İkinci yarının başlamasıyla ev sahibi üstünlüğünü sürdürdü ve Wilfried Kanga 60. dakikada ikinci golü ekledi. El-Feth üç puana gidiyor gibi görünürken, karşılaşmanın görüntüsü dramatik biçimde değişti.









Geri dönüşün fitilini ateşleyen isim, 78. dakikada El-Halic adına farkı bire indiren golü kaydeden Moussa Barrow oldu. Bu gol takımına maça dönme umudu verdi; ardından Joshua King 84. dakikada eşitliği sağladı ve son dakikalarda heyecan giderek tırmandı.

















Maç beraberliğe doğru giderken El-Halic, son darbesini uzatma dakikalarında vurdu. Omar Mascarell 90+3'te galibiyet golünü kaydederek heyecan dolu bir geri dönüşü tamamladı ve 78. dakikaya kadar iki golle geride olan takımına çok değerli bir zafer kazandırdı.









Bu galibiyetle El-Halic puanını 12'ye yükselterek Suudi Roshn Ligi puan durumunda onuncu sıraya çıktı. El-Feth ise 6 puanda kalarak on altıncı sıraya geriledi.