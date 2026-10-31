Video: Fermin Lopez kendini Flick'e kabul ettirdi, Camp Nou'da sıra dışı bir gece

Fermin Lopez, Barcelona'nın hücum organizasyonundaki önemini bir kez daha kanıtlamaya devam etti. La Liga maçında Deportivo Alaves karşısında takımının öne geçmesinde belirleyici bir rol üstlenen oyuncu, Raphinha'nın attığı ilk golün asistini yaptıktan sonra ikinci golü dar bir açıdan sert bir vuruşla kendisi kaydetti.

Barcelona akademisinin bir ürünü olan oyuncu, Alaves savunmasını geçerek skoru açan Raphinha'ya kritik pası vererek farkı yaratmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika sonra ise Katalan takımının üstünlüğünü pekiştirmek için yeniden ceza sahasına doğru hareketlenerek Alaves kalecisi Sivera'yı avlayan ve ağlara giden ortalama bir vuruş gerçekleştirdi.

Fermin, Dani Olmo'nun sakatlığından önce etkili bir rol oynadıktan sonra teknik direktör Hansi Flick'in takımının önemli unsurlarından biri haline geldi ve oyun kurucu mevkiinde katkı sunmaya devam etti.

Oyuncu bu sezonki gol sayısını, 5'i La Liga'da ve 1'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6'ya yükseltti. Ayrıca 4'ü yerel ligde olmak üzere 5 asist yaptı ve böylece bu sezon 6 maçta ya gol ya da asist katkısıyla imzasını atmış oldu.