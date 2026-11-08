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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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Video: Fermin Lopez, Atletico Madrid karşısında masayı tersine çevirdi

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
F. Lopez
İspanya

Barcelona'nın en kötü devrelerinden birinde

Barcelona, Atletico Madrid karşısındaki 1-0'lık geriliğini 2-1'lik üstünlüğe çevirdi. Fermin Lopez, maçtaki ikinci kişisel golünü kaydederek Katalan ekibine Wanda Metropolitano'da La Liga'nın on ikinci haftasında üstünlüğü getirdi.

Fermin, 43. dakikada attığı beraberlik golüyle Barcelona'yı ilk yarıyı geride kapatmaktan kurtarmıştı. Pedri'nin kanattan başlattığı ve ceza sahası sınırında sona eren çıkışın ardından sekip kendisine gelen topu, Marc Bernal'in topa ulaşamamasının ardından sol ayağıyla ağlara gönderdi.

Atletico Madrid ilk yarının gidişatına hakimiyetini dayattı, ancak Barcelona devre arasından önce, maçı başa döndüren ve ekibine ikinci yarıda geri dönüşü tamamlama fırsatı veren Fermin'in golü sayesinde geri dönmeyi başardı.

İkinci yarıda Barcelona oyunun gidişatına hakim oldu ve Fermin ikinci golünü kaydetmeyi başardı. Lamine Yamal'ın ceza sahası içinde kendisine attığı muhteşem pasın ardından Fermin, hücumu sağ ayağıyla kalenin köşesine yaptığı ustaca bir vuruşla, kaleci Jan Oblak'ı da geçerek sonuçlandırdı. Böylece ikinci golünü atarak skoru çevirmenin ardından Barcelona'yı öne geçirdi.

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Fermin Lopez, bu sezon gol sayısını 8'e yükseltti; bunların 7'si La Liga'da geldi. Daha önce Elche karşısında iki gol, Athletic Bilbao, Valencia ve geçen hafta Alaves'e karşı da gol kaydetmişti.

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