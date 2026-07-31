Fas Kadın Milli Takımı, perşembe akşamı Fas'ta düzenlenen Afrika Kadınlar Uluslar Kupası kapsamında Cezayir Kadın Milli Takımı'nı 1-0 mağlup ederek son dakika galibiyeti aldı.

Karşılaşmada golsüz beraberlik 84. dakikaya kadar sürdü; bu dakikada Faslı oyuncu Sana Mesudi ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü kaydetmeyi başardı.

Bu galibiyetle Fas puanını 6'ya çıkararak birinci grubun lideri olurken, Cezayir 3 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı.

Cezayir, üçüncü sırada bulunan Senegal'in önünde averajla yer alıyor. Kenya ise birinci grubun sonuncusu olarak puansız bulunuyor.

Fas Milli Takımı, Afrika Kadınlar Uluslar Kupası'ndaki yolculuğuna Kenya'yı 4-0 mağlup ederek büyük bir galibiyetle başlamıştı. Cezayir ise Senegal'i 2-0 yenmişti.

Fas Kadın Milli Takımı'nın, geçtiğimiz Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'ya 3-2 yenilerek ikincilikte kaldığını hatırlatalım.