Video... Essam El-Hadary: Bono, tarihin en iyi Arap kalecisi

Mısırlı ve Arap futbol tarihinin efsanevi kalecisi Essam El-Hadary, Faslı Yassine Bono’ya tarihi bir övgüde bulundu. El-Hadary, 2026 Dünya Kupası’nda Fas milli takımıyla sergilediği belirleyici performansların ardından, “Atlas Kaplanları”nın kalecisinin tarihin en iyi Arap kalecisi olduğunu vurguladı.

El-Hadri’nin açıklamaları, Bono’nun Hollanda ve Kanada maçlarında sergilediği dikkat çekici performansın ardından geldi. Bono, bu maçlarda “Atlas Aslanları”nın Dünya Kupası çeyrek finallerine doğru ilerleyişinde başrolü oynamaya devam etti.

El-Hadari, "Sky News Arabia" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yassin Bono'ya şapka çıkarıyorum. O dünya çapında ve muhteşem bir kaleci; hak ettiği takdiri görmeli. O sadece takımın yarısı değil, %85'ini temsil ediyor. Tüm oyunculara saygım tam olmakla birlikte, o fark yaratan bir kaleci ve tüm övgüyü hak ediyor."

El-Hadri sözlerine şöyle devam etti: “Her zaman Arap dünyasının en iyi kalecisi olduğumu söylerdim, ancak şimdi açıkça şunu söylüyorum: Hayır, Yassine Bono tarihin en iyi Arap kalecisidir.”

Bu övgü, Bono’nun Fas’ı 16 turunda Hollanda’yı elemeye taşımasının ardından geldi. Bono, maç boyunca muhteşem bir performans sergiledi ve Krisencio Somerville’in attığı kritik penaltıyı kurtararak “Atlas Kaplanları”na penaltı atışlarında büyük bir avantaj sağladı; bu sayede takım çeyrek finale yükseldi.

Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımında forma giyen kaleci, bir sonraki turda Kanada karşısında da parlamaya devam etti. Maçın başında bir dizi tehlikeli pozisyonu kurtaran Bono, 3-0’lık galibiyette kalesini gole kapatmaya katkıda bulunarak, bu Dünya Kupası’nın en öne çıkan yıldızlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

El-Hadri’nin sözleri, futbolun en büyük sahnelerinde olağanüstü performanslar sergilemeye devam eden Bono’nun ulaştığı konumu yansıtıyor. Arap futbol tarihinin en büyük kalecilerinden biri, Bono’nun tarihi listede zirveyi hak ettiğini kabul etti.

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