Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında ev sahibi Paris Saint-Germain ile oynadığı maçta 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Fransız takımı adına Désiré Doué, 38. dakikada öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise Barça baskı kurdu ve birçok tehlikeli atak gerçekleştirdi; sonunda sağ bek Xavi Espart, 55. dakikada beraberlik golünü buldu.





Gol, Fermín López'in muhteşem pasından geldi; Espart atağa kalkarak topu ağlara gönderdi.





İstatistik ağı "Statsdufoot" ise "İks" üzerindeki hesabından şu paylaşımı yaptı: "Espart, Barcelona adına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 20 yaşına girmeden gol atan 15. oyuncu oldu."







