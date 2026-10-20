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Video: Espargaró, Paris Saint-Germain'e gol attı ve Barcelona'nın tarihi listesine girdi

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
X. Espart
Fransa
İspanya

Fermin Lopez'ten özel bir katkı

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında ev sahibi Paris Saint-Germain ile oynadığı maçta 1-1'lik beraberliği yakaladı.  

Fransız takımı adına Désiré Doué, 38. dakikada öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise Barça baskı kurdu ve birçok tehlikeli atak gerçekleştirdi; sonunda sağ bek Xavi Espart, 55. dakikada beraberlik golünü buldu.


Gol, Fermín López'in muhteşem pasından geldi; Espart atağa kalkarak topu ağlara gönderdi.


 İstatistik ağı "Statsdufoot" ise "İks" üzerindeki hesabından şu paylaşımı yaptı: "Espart, Barcelona adına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 20 yaşına girmeden gol atan 15. oyuncu oldu."



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