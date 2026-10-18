Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski yıldızı Ahmed Atif, İngiliz ekibi Newcastle United'ın teknik direktörü Alman Matthias Jaissle'ın geleceğine dair bomba bir açıklama yaptı ve yeni takımıyla yaşadığı kötü başlangıç nedeniyle önümüzdeki dönemde Al Ahli'ye geri dönmesini beklediğini söyledi. Jaissle'ın daha önce "er-Raki" ile elde ettiği büyük başarılar, Cidde ekibinin taraftarları arasında onun adını yeniden tartışma gündemine taşıdı.

Atif, "Dorinena Gayr" programındaki konuşmasında şunları söyledi: "Bence Jaissle İngiltere Ligi'nde ısınıyor ve yakında Al Ahli kapısından Suudi Arabistan'a dönecek."

Ancak ilginç olan, eski Suudi yıldızın Al Ahli taraftarlarının bir kesiminin Alman teknik direktörü geri getirme isteğinin farkında olmasına rağmen bu dönüşü desteklememesi. Atif, Jaissle'ın kulüpten ayrılış şeklinin göz ardı edilemeyecek olumsuz bir nokta olarak kaldığını vurguladı.

Atif, Al Ahli taraftarlarının takımın eski seviyesine ancak kulübün detaylarını iyi bilen bir teknik direktörle dönebileceğini düşündüğünü de ekledi. Ancak kendisi yetkili olsaydı, ayrılış şekli nedeniyle Jaissle'ın dönüşünü kabul etmeyeceğinin altını çizdi ve bir teknik direktörün teknik fikirlere sahip olmasının, her futbolcu grubuyla başarılı olacağı anlamına gelmediğine işaret etti.

Jaissle, Al Ahli'den Ağustos 2026'da, yaklaşık üç yıl süren bir serüvenin ardından ayrılmıştı. Bu süreçte takımı 138 resmi maçta yönetti ve 92 galibiyet elde etti.

Alman teknik direktör, Al Ahli'yi 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında üst üste iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit kupasına taşımayı başardı. Ayrıca 2025 yılında Suudi Süper Kupası'nı kazandı ve Newcastle'a transfer olmadan önce tarihi bir iz bıraktı.

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Ancak Jaissle'ın İngiltere Ligi'ndeki başlangıcı umulan seviyede olmadı. Newcastle, ilk 7 maçta iki galibiyet ve iki beraberliğe karşılık üç yenilgi alarak 8 puan topladı; kalesinde 14 gol gördü, 10 gol attı.

Cumartesi günü Aston Villa'ya 1-0 kaybedilen maçın ardından Alman teknik direktör üzerindeki baskı daha da arttı ve takımı doğru yola döndürme kabiliyetine dair sorular sürmeye devam etti.