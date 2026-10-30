Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, eski bir Suudi futbol yıldızından, Roshn Pro Lig kulüpleri arasındaki rekabet seviyesindeki farklılık göz önünde bulundurularak önümüzdeki dönemde hangi maçlarda oynaması gerektiğine dair sürpriz bir talep aldı.

Ronaldo, perşembe akşamı Nassr'ı Roshn Lig'in on ikinci haftası kapsamında El-Huloud karşısında 5-3'lük galibiyete taşıyarak dikkatleri üzerine çekmişti. Üç gol kaydederek "hat-trick" yapan Portekizli, rakipleri karşısında fark yaratma kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

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Bu bağlamda eski Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncusu Ahmed Atif, Ronaldo'ya lig şampiyonluğu için mücadele etmeyen takımlar karşısında daha fazla forma şansı verilmesini talep ederek "Dorina Gheir" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Ronaldo'nun bu tür maçlarda, şampiyonluk için mücadele etmeyen kulüplere karşı oynaması daha iyi olur."

Atif, Portekizli yıldızın puan tablosunun orta ya da alt sıralarında yer alan takımlar karşısında üstün bir performans sergileyebileceğini belirterek şöyle devam etti: "Ronaldo, El-Huloud ve aynı seviyedeki diğer kulüpler karşısında iyi bir görüntü çizer ve çok sayıda gol atar; rekabetçi takımlara karşı durum ise farklı olacaktır."

Eski Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncusu sözlerini daha çarpıcı bir talep ile noktaladı ve Ronaldo'yu zirvedeki kulüplere karşı oynanan büyük karşılaşmalarda forma giymemeye çağırarak şunları söyledi: "Ronaldo'dan zirvedeki kulüplere karşı oynanan büyük maçlarda forma giymemesini talep ediyorum; alt sıralardaki ve orta sıralardaki takımlara karşı oynamalı."

Bu açıklamalar, özellikle El-Huloud karşısında sergilediği üstün performansın ardından Ronaldo için güçlü bir şok niteliği taşıyor; nitekim Portekizli, Roshn Pro Lig gol krallığı listesinde 7 golle üçüncü sıraya yükseldi.