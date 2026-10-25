Video: Erken gelen 2 golle Liverpool, Brighton'ın gidişatını durdurdu

Liverpool, bu akşam Anfield Stadı'nda oynanan ve İngiltere Premier Lig'in sekizinci haftası kapsamında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Brighton'ın gidişatını durdurmayı başararak rakibini karşılıksız iki golle mağlup etti.

İlk gol, Florian Wirtz'in şutunun Brighton oyuncusu Pascal Gross'a çarpıp yön değiştirerek kendi kalesine gitmesiyle, 17. dakikada kendi kalesine attığı golle geldi.

Alexander Isak ise 21. dakikada ikinci golü ekleyerek Liverpool'un öne geçişini ikiye katladı. Bradley Barcola'dan ceza sahası içinde aldığı pası tek dokunuşla ağlara gönderdi.









Brighton ikinci yarıda güçlü bir baskı kurdu ve topa daha fazla sahip oldu, ancak Liverpool kalesini gerçek anlamda tehdit etmeyi başaramadı. Liverpool ise geriye çekilerek kontra ataklara yüklendi.

İki takımın ikinci yarıda yaptığı değişikliklere rağmen skor değişmeden kaldı.

Bu, Brighton'ın çeşitli kupalarda üst üste 7 maçın ardından kaybettiği ilk müsabaka oldu; bu süreçte takım 6 galibiyet elde etmiş ve yalnızca bir kez berabere kalmıştı.

Brighton'ın son yenilgisi, 30 Ağustos'ta Stamford Bridge'de Chelsea'ye 4-3 kaybettiği maça dayanıyordu.

Diğer tarafta Liverpool, çeşitli kupalarda ikisi Premier Lig'de ve ikisi Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere üst üste dördüncü galibiyetini alarak doğru yolda ilerlemeyi sürdürdü.

Liverpool bu galibiyetle puanını 15'e çıkararak üçüncü sıradaki Brighton'ın yalnızca bir puan gerisinde dördüncü sıraya yükseldi.



