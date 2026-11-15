Video: Endrick tüm sınırları aşıyor ve Japonya maçının hakemine vuruyor

Real Madrid forveti Endrick, Brezilya Milli Takımı'nın Japonya'ya 3-2 kaybettiği maçta geniş bir tartışmaya yol açtı. Singapur'da oynanan hazırlık maçının uzatma dakikalarında hakem Jinson Fu ile yaşadığı alışılmadık olaya karışan Endrick'in bu davranışı nedeniyle neden cezalandırılmadığı sorgulanırken, yaşananlar maçın gündemini belirledi ve ilgi bakımından Raphinha ile Carlo Ancelotti'nin kırmızı kartlarını bile gölgede bıraktı.

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Olay, Japonya Milli Takımı'nın bir atağı sırasında, hakem Brezilyalı oyuncuya sırtını dönmüşken yaşandı. Oyuncu hakemi itti, ardından sırtına bir darbe indirdi ve sonra seken topa doğru hareketine devam etti; bu, sanki hakemi yolundan uzaklaştırma girişimi gibi görünen bir davranıştı.

Jinson Fu olaydan sonra dönüp Endrick'e bakmasına rağmen, ona karşı herhangi bir işlem yapmadı, yüzüne sarı ya da kırmızı kart çıkarmadı. Bu durum, davranışın cezasız nasıl geçtiğine dair soru işaretleri doğurdu; özellikle de olayın bizzat hakemin kendisiyle yaşanmış olması nedeniyle.

Bu davranış, Brezilyalı golcünün Real Madrid'deki durumuna yeniden dikkatleri çekti. Zira oyuncu düzenli olarak ilk on birde yer bulamıyor ve çoğunlukla yedek olarak sahaya çıkıyor; teknik direktör Jose Mourinho onun takımda kalmasında ısrar edip, aldığı tekliflere rağmen ayrılmasına izin vermeyi reddetse de.

Endrick'in bu anı hakemin kararına dair soru işaretleri doğururken, maçta Raphinha da kırmızı kart gördü. Oyuncu, 71. dakikada oyundan alındıktan sonra hakemin kararlarına itiraz etmişti. Ancellotti de yine itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü. Böylece Brezilya Milli Takımı'nın yeni bir mağlubiyetiyle sona eren gecede çarpıcı olaylar birbirini izledi.

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Raphinha, maçın sonucunu belirleyen geç bir Japonya golünü yedek kulübesinden izlemiş, ardından hakemliğe duyduğu öfkeyi dile getirerek hakemin kararını “kabul edilemez” olarak nitelendirmişti. Böylece Brezilya'nın Singapur'a karşı oynayacağı bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

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Cezaya rağmen Brezilyalı kanat oyuncusu milli takım kafilesiyle kalmaya karar verdi; bunu Brezilya Futbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Rodrigo Caetano da teyit etti. Barcelona oyuncusu zor bir dönemden geçiyor; zira maçtan önce, uluslararası ara dönemlerinde maruz kaldığı sakatlıklara ilişkin eleştiriler arasında kulübe ve milli takıma olan bağlılığını savunmak zorunda kalmıştı.

Ancelotti'nin kırmızı kartı Brezilya üzerindeki baskıyı artırıyor

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Bu olaylar, Brezilya Milli Takımı'nı saran gergin bir atmosferin ortasında geldi. Ancelotti yönetiminde sonuçlar geriledi ve büyük teknik direktörlük geçmişine rağmen kendisine yöneltilen eleştirilerin dozu arttı.

İtalyan teknik adam 21 maçta 12 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak yüzde 62'lik bir galibiyet oranı yakaladı. Bu oran Tite için yüzde 86, Carlos Dunga için yüzde 81'di.

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Buna karşılık Vinicius Junior, Brezilya'nın Japonya karşısındaki iki golünü kaydetmesinin ardından övgü topladı. Karşılaştırmalar, onun durumunun, Barcelona ile dikkat çeken gol katkıları sunan Raphinha'nınkinden farklı olduğuna ışık tuttu. Raphinha 44 uluslararası maçta 12 gol kaydederken, Vinicius 58 maçta 16 gole imza attı.

Eleştiriler sahanın dışına da taştı. Eski Brezilyalı yıldız Romario, Ancelotti'nin görevinden ayrılmasını talep etti; teknik direktörün kulüplerle elde ettiği başarılara rağmen, şimdiye kadar milli takımı yönetme kabiliyetini kanıtlayamadığını belirterek, Dünya Kupası'nda başarısızlığın tekrarlanmasına karşı uyardı.

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Böylece Japonya mağlubiyeti, Brezilya için yalnızca yeni bir olumsuz sonuç olmakla kalmadı; geride birden fazla çetrefilli dosya bırakan bir maç oldu. Bunların başında, sınırları sahanın içinde kalmayıp bitiş düdüğünün ardından tartışmaların odağına dönüşen Endrick'in hakemle yaşadığı olay geliyor.