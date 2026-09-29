Fas Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ikinci hafta karşılaşmasında salı akşamı ev sahibi Lesotho'yu 2-0 mağlup ederek kolay bir galibiyet elde etti.

Karşılaşma her ne kadar Fas'ın iki golle kazanmasıyla sona erse de, Fas oyuncularının maçın gidişatına baştan sona hâkim olması, oyunun temposunu enine boyuna kontrol etmesi, buna ek olarak birçok fırsatı harcaması ve Fas ile boy ölçüşemeyen ev sahibi ekibin tam bir teslimiyet göstermesiyle skorun çok daha büyük olması mümkündü.

İlk gol, 45. dakikada Brahim Diaz'dan geldi. Ceza sahası içine gönderilen ara pas Nayef El Aynaoui'ye ulaştı, ardından Lesotho savunması topu uzaklaştırmakta hata yaptı ve top Diaz'a geldi. Diaz da topu rahatlıkla filelere göndererek Fas Milli Takımı'na ilk yarı bitmeden öne geçme avantajını sağladı.

Fas Milli Takımı, ikinci yarıda da maçın gidişatına büyük ölçüde hâkim olmayı sürdürdü. Nihayet 82. dakikada Sofyan Amrabat... Ezzeddine Ounahi, Sufyan Rahimi'den gelen yerden ortayı alıp topu doğrudan filelere göndererek ikinci golü kaydetti ve Fas'ın galibiyetini perçinledi.

Bu galibiyetle Fas Milli Takımı puanını 6'ya çıkararak grubunun lideri konumuna yükseldi. İlk haftada Gabon'u 2-0 yenmesinin ardından üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Lesotho Milli Takımı ise ilk haftada Nijer'e 2-1 mağlup olmasının ardından puansız bir şekilde sıralamanın sonunda yer aldı.







