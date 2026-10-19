El-Feyha, ev sahibi El-Ahli'yi 45. dakikada beklenmedik bir golle şaşırttı. El-Mecmaa Stadı'nda oynanan ve Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin onuncu haftası kapsamındaki karşılaşmada, El-Feyha ev sahibinin öne geçmek için yaptığı baskıyı fırsata çevirdi.

El-Ahli, öne geçecek golü bulmak için güçlü bir baskı kuruyor ve kanatlardan ataklarını yoğunlaştırıyordu, ancak girişimler El-Feyha'nın savunma sağlamlığına ve tekrarlanan ofsayt pozisyonlarına takıldı.

El-Ahli hücum ağırlığını tüm gücüyle ortaya koyarken, El-Feyha 45. dakikada hızlı ve öldürücü bir kontratak geliştirdi. Sol taraftan başlayan atakta bek Ahmed Bamsud'un pasıyla topu alan Hugo Mora, orta sahadan ceza sahasının sınırına kadar ilerledikten sonra sağ ayağıyla füze gibi bir şut çekti. Kaleci Abdurrahman es-Sanibi topa müdahale edemedi ve top El-Ahli kalesinin sağ üst köşesine yerleşti.

El-Ahli uzun süre beklemedi ve 45+3. dakikada, sakatlanan Ziyad el-Cuheyni'nin yerine oyuna giren Artem Bondarenko ile beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda El-Ahli'nin Firas el-Burikan'ın penaltısıyla öne geçmesinin ardından, El-Feyha yeni bir füze gibi şutla skoru bir kez daha eşitledi. 65. dakikada Jason'ın attığı bu golde kaleci Abdurrahman es-Sanibi ikinci kez zor durumda kaldı ve kalesini koruyamadı.









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