Medya mensubu Walid al-Farraj, Ittihad'ın transfer dosyasını gündeme getirerek, "Amid"in mevcut dönemdeki harcamaları ve mali gücü etrafında süregelen tartışmalar ışığında, kulüpteki yabancı oyuncular dosyasının yönetim biçimine sert eleştiriler yöneltti.

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Al-Farraj, "Rotana Sport maa Walid" adlı programında şunları söyledi: "Asıl soru şu: Ittihad'ın oyuncularını kim önerdi? Bedellerini kim ödedi? Bu meblağlara kim onay verdi? Denetim nerede?" Bu sayıda profesyonel oyuncuya ve bunlarla bağlantılı maliyetlere yol açan kararların sorumluluğunu sorguladı.

Suudi medya mensubu şunu ekledi: "Kalabalık var ama sokak bomboş!" Bu sözlerle, Ittihad'ın kadrosundaki yabancı oyuncu çokluğuna karşılık, takıma beklenen teknik katkıyı sağladığını düşündüğü benzer sayıda unsurun bulunmamasına işaret etti.

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Al-Farraj, Ittihad'ın hâlihazırda 16 yabancı oyuncu barındırdığını belirtti; ancak bunlardan yalnızca 6 oyuncunun teknik açıdan iyi kabul edilebileceği görüşünde. Bu durum, onu diğer transferlerin ne kadar işe yaradığını ve kulübün bunları tamamlamak için katlandığı mali maliyeti sorgulamaya itti.

Bu açıklamalar, Roshn Ligi kulüplerinin mali krizlerden ve harcama kısıtlamalarından söz ettiği bir dönemde geldi. Al-Farraj bu durumu, özellikle bazı kulüpler mali açıdan zorluk yaşarken beklenen teknik getiriyi sağlamayan transferlere büyük meblağlar harcamış olmaları halinde, şaşkınlık verici buldu.

Al-Farraj'ın açıklamaları, Suudi kulüplerindeki yabancı oyuncu seçim mekanizması ve transferlerin değerlendirilmesi ile mali bedellerinin onaylanması sorumluluğunun kimin üzerinde olduğu konusunda geniş bir tartışmanın kapısını aralıyor. Zira transfer dosyası yalnızca bütçeyle değil, aynı zamanda takımın geleceği ve sezon boyunca kadrosundan yararlanabilme kapasitesiyle de bağlantılı.