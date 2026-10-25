Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin, İspanya Ligi'nin onuncu haftasında Pazar akşamı Camp Nou'da Barcelona ile oynanan El Clasico'da kesin bir golü önledi.

Skoru ilk olarak 41. dakikada Kylian Mbappé ile açan Real Madrid'in önüne, 61. dakikada Raphinha'nın attığı golle Barcelona geçti ve El Clasico yeniden başa döndü.

65. dakikada ise Lunin, Katalan ekibinin ilk golünün hemen ardından kazanılan bir kornerde Gerard Martín'in kafa vuruşuna efsanevi bir kurtarışla müdahale ederek Real Madrid'i ikinci golden kurtardı.

Lunin'in bu sezon Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıktığını hatırlatmak gerekir; zira asıl kaleci Thibaut Courtois, Pazar sabahı aniden gribe yakalanması nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

2018 yılından bu yana Real Madrid'de bulunan Lunin, daha önce de kraliyet ekibiyle birçok karşılaşmada parlamıştı.











