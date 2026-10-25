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imago-sport-1085066447.jpgAnadolu Agency
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Video: Efsanevi kurtarış, Lunin El Clasico'da kesin bir golü önledi

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
A. Lunin
İspanya
Ukrayna

Ukraynalı kaleci parladı

Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin, İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında pazar akşamı Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanan El Clasico mücadelesinde kesin bir golü önledi.

Real Madrid, 41. dakikada Kylian Mbappe ile skoru açan taraf oldu, Raphinha ise 61. dakikada Barcelona adına beraberliği sağlayarak El Clasico'yu başa döndürdü.

65. dakikada ise Lunin, Katalan ekibin ilk golünün hemen ardından kazanılan bir kornerde Pau Cubarsi'nin kafa vuruşuna efsanevi bir kurtarışla müdahale ederek Real Madrid kalesini ikinci golden kurtardı.

Lunin'in, asıl kaleci Thibaut Courtois'nın pazar günü sabah ansızın gribe yakalanması nedeniyle kadro dışı kalmasının ardından bu sezon Real Madrid'le çıktığı ilk maç olduğu belirtiliyor.

Lunin, 2018 yılından bu yana Real Madrid kadrosunda bulunuyor ve daha önce de kraliyet ekibiyle birçok mücadelede parladı.




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