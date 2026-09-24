Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncusu Saleh Abu Al-Shamat, Körfez 27 turnuvasında "yeşiller"in açılış maçındaki Kuveyt karşılaşmasında oyundan alınmasının ardından sahayı terk ederken yüzünde beliren şaşkınlık, öfke ve üzüntü ifadeleriyle soru işaretleri yarattı; bu manzara turnuva öncesindeki gergin havayı yeniden akıllara getirdi.

Georgios Donis, Abu Al-Shamat'ı 63. dakikada oyundan aldı. Oyuncu, değişiklik kararından duyduğu rahatsızlığın açık işaretleriyle sahayı terk etti ve ardından yedek kulübesinde öfkeli bir halde görüldü; takım arkadaşı Hassan Tambakti ise onu teselli etti.

Bu manzara fark edilmeden geçmedi; özellikle Abu Al-Shamat'ın son dönemde teknik heyetin ilgisini çeken isimlerden biri olması ve daha önce son Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosunda yer almamış olması, ondan gelecek her duygusal davranışı takip edilir hale getiriyor; hele ki milli takımın grup içindeki disipline verdiği önem göz önüne alındığında.

Musab Al-Juwayr senaryosu tekrarlanır mı?

Abu Al-Shamat'ın durumunun hassasiyeti, Suudi Arabistan Milli Takımı direktörü Fahd Al-Mufarrij'in uyguladığı sıkı disiplin politikası altında daha da artıyor; zira disiplin, Körfez 27 başlamadan önce "yeşiller"in kampındaki en öne çıkan dosyalardan biriydi.

Musab Al-Juwayr, bir disiplin ihlali nedeniyle turnuvaya katılacak milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. Bu karar, idari heyetin kamp içindeki herhangi bir ihlale karşı hoşgörülü davranmadığını teyit etti ve Abu Al-Shamat'ın davranışı disiplin çerçevesinin dışına çıkmış sayılırsa bunun nasıl ele alınacağı sorusunu gündeme getirdi.

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Ancak şu ana kadar Abu Al-Shamat'ın bir cezaya çarptırılacağını veya bir sonraki maçtan çıkarılacağını gösteren bir işaret yok. Ayrıca değişikliğin ardından yüzünde beliren öfke ifadeleri de mutlaka bir disiplin ihlali anlamına gelmiyor; bu, oyundan alınma kararına ve oynamaya devam etme isteğine karşı doğal bir tepki de olabilir.

Ve soru hâlâ ortada duruyor: Mesele sahadaki bir öfke anıyla mı bitecek, yoksa Suudi Arabistan Milli Takımı'nın idari heyeti Abu Al-Shamat'ın davranışını yeni bir disiplin dosyası olarak mı ele alacak? Cevap, bir sonraki maçın kadrosuyla ve oyuncunun "yeşiller"le normal şekilde forma giymeye devam edip etmeyeceği ya da teknik ve idari heyetten yeni bir kararla karşı karşıya kalıp kalmayacağıyla ortaya çıkabilir.

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