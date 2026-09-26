Video: Dünya şampiyonları Wembley'de İngiltere'yi heyecan dolu bir galibiyetle sarstı

Dünya şampiyonu İspanya, bugün cumartesi akşamı Londra'daki Wembley Stadı'nda ev sahibi İngiltere'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi A Ligi ilk hafta müsabakalarında heyecan dolu bir galibiyet elde etti.

İspanya, skoru erken açtı. Lamine Yamal, 2. dakikada Manchester City savunmacısı Marc Guehi'nin top kontrolünde yaptığı hatadan yararlanarak topu kaptı ve ceza sahasına doğru ilerledikten sonra kaleci James Trafford'un ağlarına gönderdi.

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İspanya'nın kaçırdığı fırsatların ardından, Barcelona kanat oyuncusu Anthony Gordon, 36. dakikada beraberliği sağlamayı başardı. Bir kontratakta Real Madrid orta saha oyuncusu Jude Bellingham ile top alışverişi yaptıktan sonra ilerleyip kaleci Unai Simón'un ağlarına şutunu gönderdi.

Aradan 4 dakika geçmeden Bayern Münih yıldızı Harry Kane, 40. dakikada İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Kafa vuruşuyla gönderdiği top Real savunmacısı Marc Cucurella'ya çarptı ve Cucurella'nın uzaklaştırmayı başaramaması üzerine ağlarla buluştu.

İkinci yarının başında ev sahibi ekip bir penaltı kazandı, ancak Harry Kane 54. dakikada ayağı takıldıktan ve topa iki ayağıyla birden dokunduktan sonra topu üst direğe göndererek penaltıyı kaçırdı; bu an, maçın dönüm noktası oldu.

Bayern Münih yıldızının penaltıyı kaçırmasından yalnızca 6 dakika sonra, yedekten oyuna giren Álex Baena ceza sahası dışından sert bir şutla İspanya'ya beraberliği getirdi. Aynı oyuncu daha sonra bir gol pası vererek, diğer yedek oyuncu Mikel Oyarzabal'ın 74. dakikada kaleci Trafford'un üzerinden nefis bir vuruşla üçüncü golü atmasını ve konuk ekibe galibiyeti kazandırmasını sağladı.

İngiltere, son dakikalarda beraberlik için büyük baskı kurdu. Kaleci Unai Simón, Bellingham'ın sert bir şutunu kurtardı; ardından hakem bitiş düdüğünü çalarak İspanya'nın 3-2'lik galibiyetini ilan etti.







