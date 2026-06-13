Video: Dünya Kupası tarihindeki üçüncü gol… Katarlı yıldızın olağanüstü golü

Katarlı yıldız Boualem Khoukhi, geçen Perşembe günü ABD, Meksika ve Kanada'da başlayan 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında, Katar milli takımını İsviçre karşısında yenilgiden kurtararak Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Katar, 17. dakikada Breel Embolo'nun penaltıdan attığı -geçerliliği tartışmalı- golle geriye düşmüş, ancak 94. dakikada Khoukhi'nin attığı golle beraberliği yakalamıştı.

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İsviçre'nin golüyle ilgili soruları yanıtladı. Khoukhi'nin golü her açıdan tarihi bir gol oldu, zira bu, Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ikinci golüydü. İlk golü ise 2022 Dünya Kupası'nda Mohamed Muntari, Senegal karşısında atmıştı.

Ayrıca bu gol, dört yıl önce kendi evinde Hollanda, Senegal ve Ekvador'a karşı üç mağlubiyetle sona eren ilk Dünya Kupası katılımının ardından, Katar'a Dünya Kupası tarihindeki ilk puanı kazandırdı.

En dikkat çekici rakam ise, X platformu üzerinden yayınlanan Mister Sheep'in istatistiklerinde yer aldı. Sheep, "Boualem Khoukhi'nin 93:58'de attığı gol, Dünya Kupası maçlarında (uzatmalar hariç) normal sürenin bitiminden sonra atılan ve ülkesinin yenilgisini önleyen üçüncü gol" olduğunu belirtti.

Khouki'den önce, 2014 Dünya Kupası'nda ABD ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 94 dakika 34 saniyede gol atan Portekizli Silvestre Varela ve 1998 Dünya Kupası'nda Hollanda'ya karşı (2-2) 94 dakika 3 saniyede gol atan Meksikalı Luis Hernández vardı.

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