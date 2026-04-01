Irak Başbakanı Muhammed Şiaa el-Sudani, Çarşamba günü, 2026 Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan "Rafidain Aslanları" milli takımına bir söz verdi.

Irak milli takımı, Çarşamba sabahı Meksika'nın Monterrey kentindeki stadyumda oynanan dünya play-off finalinde Bolivya'yı 2-1 yenerek, gelecek Dünya Kupası'na katılacak sekizinci Arap takımı oldu.

Irak milli takımı en son 1986 Meksika Dünya Kupası'na katılmıştı.

Sudani, Meksika'da bulunan Irak milli takım heyetiyle, tüm oyuncular ve teknik ekibin hazır bulunduğu bir telefon görüşmesi yaptı. Sudani, Aslanlar'ın elde ettiği başarıdan duyduğu gururu dile getirerek, bunun tüm Iraklıların kalbine neşe kattığını ve ülkenin bayrağını uluslararası arenada dalgalandırdığını belirtti.

Başbakan bu zaferi, Irak'ın güvenliği ve istikrarı için fedakarlıkta bulunan şehitlerin ve yaralıların ruhlarına adadı. Ayrıca oyuncuların Bolivya karşısında sergilediği muhteşem performansı övdü ve bu mücadeleci ruh ve azmin daha fazla başarıya ulaşmalarına yardımcı olacağına olan güvenini dile getirdi.

Sudanlı, bu oyuncuların isimlerinin Irak futbol tarihine geçeceğini vurguladı, zira onlar, taraftarların 40 yılı aşkın süredir özlemini çektiği bir hayali gerçekleştirmeyi başardılar.

Ayrıca, Irak'ta sporun önemini yansıtan bu tarihi başarıyı takdir etmek amacıyla, oyuncuların Irak'ın başkentine varır varmaz kendilerine özel bir ödül vererek resmi olarak onurlandırılacağını söz verdi.

Irak Futbol Federasyonu Başkanı Adnan Darjal, teknik direktör Graham Arnold ve milli takım kaptanı Ayman Hüseyin ise Sudani’ye milli takıma gösterdiği sürekli ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür ederek, Irak futbolunun konumunu güçlendirecek olumlu sonuçlar elde etmek için daha fazla çaba sarf etme kararlılıklarını vurguladılar.

Başbakanın, bu tarihi başarıyı kutlamak amacıyla Çarşamba ve Perşembe günleri resmi mesai saatlerinin askıya alınmasını emrettiği hatırlanıyor.



