Borussia Dortmund, ikinci yarının başında yükselen oyununu değerlendirerek Arsenal karşısında maça geri döndü ve salı akşamı Emirates Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta karşılaşmasında beraberlik golünü buldu.

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Gol, 55. dakikada Maximilian Beier'den geldi. Beier, genç savunmacı João Gado'nun başlattığı harika bir atağı tamamladı. Gado, kendi yarı sahasının derinliklerinden topla güçlü bir çıkış yaparak Christos Tzolis'in baskısını aştı ve ardından hücum bölgelerine ilerledi.

19 yaşındaki Gado, topla ilerlemeyi sürdürüp Arsenal yarı sahasının derinliklerine kadar ulaşırken üstün bir oyun görüşü sergiledi ve topu mükemmel bir zamanlamayla Beier'e aktararak takım arkadaşına Londra ekibinin savunmasıyla karşı karşıya kalma fırsatı verdi.

Topu ceza sahası çizgisinin yakınında alan Beier, Gabriel Magalhães'in markajından akıllıca sıyrıldı, ardından topu tercih ettiği sol ayağına hazırladı ve kaleci Kepa Arrizabalaga'nın ağlarına giden isabetli bir yerden şutla skoru 1-1'e getirdi.

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Bu gol, yalnızca birkaç dakika önce, tam olarak 48. dakikada net bir fırsatı kaçıran Alman forvet için telafi niteliği taşıdı. Beier, takımının ikinci yarıdaki yükselişini maçı başa döndüren bir gole çevirdi.

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Beier bu golle 2026-2027 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta gol sayısını 3'e yükseltti. Arsenal maçı öncesindeki sezon istatistiklerine göre Alman oyuncu, Bundesliga'da 2 gol atmış ve 3 asist yapmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise Alman forvet, bu sezon turnuvadaki beşinci maçında ilk golünü kaydetti. Beier, İngiliz ekibiyle karşılaşmadan önce toplam 188 dakika süre aldığı önceki 4 maçta gol atamamıştı.

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Beier'in golüyle Borussia Dortmund'un bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısı 34'e, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısı ise 8'e ulaştı.

Arsenal, 10. dakikada Noni Madueke'nin pasını değerlendiren Viktor Gyökeres'in golüyle öne geçmişti. Ancak devre arasından sonra sahada çok daha etkili olan Dortmund, beraberlik golüyle emeğinin karşılığını aldı ve karşılaşmaya yeniden heyecan kattı.

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