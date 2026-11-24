Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında salı akşamı Emirates Stadı'nda oynanan maçta deplasmanda Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip Viktor Gyökeres'in erken golüyle öne geçerken Alman temsilcisi ikinci yarıda geri dönmeyi başardı.

Reklam

Bu beraberliğin ardından Arsenal 11 puanla geçici olarak beşinci sıraya yerleşirken Borussia Dortmund 10 puanla geçici olarak yedinci sırada yer aldı.

Arsenal maça belirgin bir hücum baskısıyla başladı ve Noni Madueke daha ikinci dakikada ilk golü hazırlamaya çok yaklaştı. Sağ kanattan ilerleyen Madueke, Christos Tzolis'e orta yaptı ancak Tzolis topu üstten auta gönderdi. Gyökeres de dördüncü dakikada ceza sahası dışından şansını denedi, ancak bu şut Gregor Kobel'in kalesinde tehlike yaratmadı.

Hücumlarını sürdüren Arsenal, 10. dakikada skoru açtı. Sağ kanatta topla buluşan Madueke pasını Gyökeres'e aktardı; Gyökeres ceza sahası dışından sağ ayağıyla sert bir şut çıkardı ve Dortmund kalecisi Kobel'in üzerinden ağlara giden top takımını 1-0 öne geçirdi.

Londra ekibi 15. dakikada farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştı. Sol kanattan içeri giren Tzolis'in falsolu şutunu Kobel kurtardı, dönen top Madueke'ye ulaştı ancak Madueke pozisyonu istenen şekilde değerlendiremedi. Dortmund'un oyunu giderek açıldı ve Felix Nmecha, 24. dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluştuktan sonra üstten auta vurdu.

Reklam Reklam

Ayrıca okuyun: "İkinci yıldız yerine döndü": Senegal'e şampiyonluğu getiren golün sahibinden Fas'a mesaj

Related Topics

Fábio Silva, 20. dakikada eşitlik fırsatını kaçırdı. Myles Lewis-Skelly ile Jobe Bellingham arasındaki hava mücadelesinin ardından top kendisine ulaştı, ancak ikinci denemesi Kepa Arrizabalaga'nın kalesinin üzerinden dışarı gitti. 28. dakikada Yan Couto, Arsenal'ın tehlikeli bölgedeki top kaybını değerlendirmek istedi ancak şutu bir savunma oyuncusuna çarparak kornere çıktı.

İlk yarı bitmeden Arsenal ikinci golü bulmaya yaklaştı, ancak Declan Rice 33. dakikada üstten vurdu; 35. dakikada ise Nico Schlotterbeck yaptığı müdahaleyle Rice'ın kaleyle karşı karşıya kalmasını engelledi. 43. dakikada Gyökeres yakın mesafeden üstten vurarak fırsatı kaçırdı, 44. dakikada da Kepa, João Gado'nun denemesini kurtardı ve ilk yarı Arsenal'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Reklam

Ayrıca okuyun: CAS kararı dünya başarısını tehdit ediyor: FIFA, Fas'tan 18 puan silecek mi?

Dortmund'dan tepki: bambaşka bir tablo

Dortmund ikinci yarıya daha iyi başladı ve Maximilian Beier, 48. dakikada Daniel Svensson'un kale önüne gönderdiği ortaya dokunamayarak net bir fırsatı kaçırdı. Madueke 49. dakikada ceza sahası dışından karşılık verdi ve top direğin yanından auta çıktı; 52. dakikada ise Kepa, Jobe Bellingham'ın denemesini kurtardı. Eşitlik golü 55. dakikada geldi. João Gado kendi yarı sahasından güçlü bir atak başlattı, Tzolis'in baskısından sıyrılarak topu Beier'e aktardı; Beier topu sol ayağına alıp sağ köşeye yerden isabetli bir şut gönderdi.

Reklam

Arsenal yeniden öne geçmek için bastırdı ve Kobel, 58. dakikada Gyökeres'in denemesinin ardından Piero Hincapié'nin kafa vuruşunu kurtararak tehlikeyi uzaklaştırdı. Baskısını sürdüren Londra ekibinde Ben White 62. dakikada üstten vurdu. 64. dakikada iki takım da birkaç değişiklik yaptı; Dortmund'da Fábio Silva ve Beier'in yerine Serhou Guirassy ile Konstantinos Karetsas oyuna girdi, Mikel Arteta da sonraki dakikalarda Jurriën Timber, Eberechi Eze ve Bruno Guimarães'i sahaya sürdü.

Son dakikalarda karşılıklı fırsatlar yaşandı. Arsenal 75. dakikada öne geçmeye çok yaklaştı ancak Gyökeres'in kafa vuruşu kalenin yanından auta gitti. 79. dakikada ise top iki kez direkten döndü: Martin Ødegaard'ın kısa kullandığı serbest vuruşta top Hincapié'ye ulaştı, Hincapié topu altı pas bölgesine geri gönderdi, top Guirassy'ye çarparak yeniden ona döndü ve ardından bir kez daha direğe çarptı. 84. dakikada Eze'nin pasıyla ceza sahası içinden şut çeken Rice'ı direk galibiyet golünden etti. Ardından Topçular'ın kornerleri ve tehlikeli atakları birbirini izledi ancak sonuç değişmedi; iki takımın kalan dakikalardaki çabalarına rağmen karşılaşma 1-1 sona erdi.

Reklam

Ayrıca okuyun: Ünlü Fransız gazeteciden CAS kararı yorumu: CAF güvenilirliğini yitirdi ve Afrika futbolunu aşağıladı