Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, takımının yarın salı günü Körfez Kupası finalinde oynanacak Birleşik Arap Emirlikleri maçına hazır olduğunu doğruladı.

Abu Dabi Spor kanalları ağında yayınlanan basın toplantısında konuşan Donis, "Her maçın kendine özgü hesapları vardır ve maçlara verilerine göre farklı yaklaşılır" dedi.

Donis sözlerine şöyle devam etti: "Yarı finalde Katar Millî Takımı karşısında 120 dakika oynadık ve bu bizim için zor ve yorucuydu; özellikle rakip savunmacı bir anlayışla oynadığı için."

Yunan teknik direktör, "Körfez Kupası finalinde elimizden gelen en iyi performansı sergilemeye çalışacağız" diye ekledi.

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Donis şu açıklamayı yaptı: "Birleşik Arap Emirlikleri bu turnuvanın en iyi takımlarından biri ve belirgin bir taktik disipline sahip. Ayrıca teknik direktörleri Zlatko Dalic maçların tüm ayrıntılarını isabetli bir şekilde okuyor."

Yunan teknik direktör, "Kendimize odaklanmamız gerekiyor. Fırsatlar üretmek için savunmada ve hücumda en iyi oyuncuları seçeceğiz ve duran topları da değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Millî Takımı oyuncusu Mohamed Kanno ise Birleşik Arap Emirlikleri maçının zor olacağını vurguladı; ancak oyuncuların istenen seviyeyi gösterebileceklerine olan güvenlerinin altını çizdi.

Kanno, "Birleşik Arap Emirlikleri Millî Takımı güçlü, ancak inşallah kupayı kazanıp taraftarları mutlu etmek için randevuda olacağız" dedi.

Penaltı atışlarına kalma ihtimaliyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Oraya gitmemeyi umuyoruz, işi normal süre içinde bitirmek istiyoruz."















