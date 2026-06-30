Video: Diop, Van Dijk'ı geçip Fas'ı erken elenmekten kurtardı

Faslı savunma oyuncusu İssa Diop, bugün Salı günü sabahın erken saatlerinde Meksika’nın Monterrey Stadyumu’nda oynanan ve turnuvanın 32. turu kapsamında Hollanda ile yapılan maçta, uzatma dakikalarında attığı golle (1-1) ülkesini 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmekten kurtardı.

Gol, 90+1. dakikada geldi. Diop, kafa vuruşlarından yararlanmak için ileriye çıktı ve bir pozisyonda Hollanda kaptanı Virgil van Dijk’ten önce yükseldi, yedek oyuncu Şemseddin Talbi’nin ortasını kafasıyla ağlara gönderdi.

Bu gol, Faslı taraftarları coşturdu; özellikle de Hollanda'nın Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme kutlamalarına hazırlanırken, son anda gelen bir gol olması nedeniyle.

Hollanda milli takımı 72. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle öne geçti. Gakpo, Fas maçı iki gün önce, beşinci ayında hamile olan partneri Nowa van der Beek'ten beklediği bebeğini kaybetmesinin üzüntüsüyle gözyaşlarına boğulmuştu.

Beraberlik golü, Atlas Kaplanları’nın umutlarını yeniden canlandırdı ve maç uzatmalara, ardından da penaltı atışlarına gitti; penaltı atışlarında Fas, 3-2’lik skorla galip geldi.

Fas milli takımı, eleme turunu geçmesinin ardından önümüzdeki Cumartesi akşamı Dünya Kupası son 16 turunda Kanada ile karşılaşmaya hazırlanıyor.







