Video: Diomande, Cucurella'yı çalımlayıp 5 saniyede muhteşem bir gol attı

Real Madrid'in yeni yıldızı Fildişili Yan Diomande, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün salı günü yapılan Kraliyet ekibinin antrenmanında İspanyol takım arkadaşı Marc Cucurella'ya çalım attı.

Diomande, mevcut transfer döneminde 125 milyon euro karşılığında Leipzig'den gelerek İspanyol kulübünün tarihindeki en pahalı transfer olarak Real Madrid'e katıldı.

Diğer yandan, İspanya Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'nı kazanan Cucurella ise mevcut transfer döneminde Chelsea'den gelerek Merengue ekibine transfer oldu.

Diomande ve Cucurella'dan oluşan ikili, fiziksel hazırlıklarının tamamlanmaması nedeniyle Real Madrid'in yarın çarşamba günü Deportivo La Coruña'ya karşı oynayacağı hazırlık maçında yer almayacak.

"As" gazetesi, "X" üzerindeki resmi hesabından Real Madrid antrenmanından bir video paylaştı. Videoda Diomande'nin Cucurella'ya çalım atıp yalnızca 5 saniyede muhteşem bir gol attığı görüldü.

Real Madrid'in, sezonu bu ayın 22 Ağustos Cumartesi günü İspanya Ligi'nin ilk haftasında Espanyol ile karşılaşarak açacağını belirtmek gerekir.



