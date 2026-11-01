Faslı futbolcular arasındaki centilmenliği ve dostane ilişkiyi yansıtan bir anda, Real Madrid'in yıldızı İbrahim Diaz ile Racing Santander'in kanat oyuncusu Yasser Zabiri'nin, iki takımı El Sardinero Stadı'nda karşı karşıya getiren mücadelenin bitiş düdüğünün ardından kucaklaşması tüm dikkatleri üzerine çekti.

Real Madrid, İspanya La Liga mücadeleleri kapsamında oynanan maçta ev sahibi Racing Santander'i (3-0) mağlup ederek hak ettiği galibiyeti elde etti ve Kraliyet ekibi galibiyet serisini sürdürerek üst üste altıncı zaferini kazandı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, puan tablosunun lideri Barcelona ile aralarındaki farkı 3 puana indirirken, La Liga şampiyonluğu yarışında üçüncü sıradaki konumlarını sağlamlaştırdı.

Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın Alaves'i geniş bir skorla (6-1) yendiğini gördükten sonra galibiyet serisini sürdürme hırsıyla maça çıkmış, böylece üç puanı almak ve lidere farkı açtırmamakla yükümlü hale gelmişti.

Maçın bitiminin ardından İbrahim Diaz ve Yasser Zabiri, yeşil sahadaki rekabet atmosferinden uzak bir şekilde, iki Faslı futbolcuyu birleştiren güzel ilişkiyi yansıtan dostane bir anda kucaklaştı.