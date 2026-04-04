Video: Devrim başladı... Al-Hilal taraftarları, Renard'ı beklenmedik bir hareketle şaşkına çevirdi

Al-Hilal taraftarları, Roshen Ligi'nde Al-Taawoun ile oynanan maç sırasında Suudi Milli Takımı'nın teknik direktörü Fransız Hervé Renard'a karşı protesto gösterilerine başladı.

Al-Hilal, bugün Cumartesi günü, Roshen Ligi'nin 27. haftasında Kingdom Arena'da Al-Taawoun'u ağırladı.

Maçın 50. dakikasında, Kingdom Arena'nın ekranında Hervé Renard liderliğindeki Suudi milli takım teknik ekibinin tribünde oturduğu görüntüler yayınlandı.

Fransız teknik direktör, ekrana çıktığı anda Al-Hilal taraftarlarının, Suudi milli takımının son dönemdeki düşüşünü ve kötü sonuçlarını protesto etmek amacıyla yuhalamaya başlamasıyla şaşkına döndü.

Renard, geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen son uluslararası maçlarda Suudi milli takımının Mısır'a 4-0 ve Sırbistan'a 1-2 yenilmesinin ardından son zamanlarda geniş çapta eleştirilere maruz kaldı.

Suudi milli takım taraftarları, birçok medya mensubu ve eski futbolcu, Fransız teknik direktörün görevden alınmasını ve 2026 Dünya Kupası'nda "Yeşiller"i yönetecek yeni bir teknik direktörün getirilmesini talep etti.

Renard'ın yerine Dünya Kupası'nda Suudi milli takımını yönetmesi için birçok isim öne çıktı. Bunların başında Al-Hilal'ın teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin yanı sıra Portekizli Jorge Jesus, Faslı Walid Regragui ve Suudi Saad Al-Shehri geliyor.

Suudi Arabistan milli takımı, Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor.

