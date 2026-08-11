Tenis yıldızı İspanyol Carlos Alcaraz, İtalya Federasyonu doktoruna ve sakatlığını çevreleyen şüphelere kendine özgü tarzıyla yanıt verdi.

İtalya Tenis Federasyonu'nun baş sağlık sorumlusu Gianni Danieli, İspanyol yıldız Carlos Alcaraz'ın maruz kaldığı sakatlığa ilişkin açıklamalarıyla büyük tartışma yarattı; sakatlığın niteliğinden kuşku duyarak, oyuncunun depresyondan mustarip olduğunu ileri sürdü.

"Mundo Deportivo" gazetesi, doktorun daha önce de başka vesilelerle Carlos Alcaraz hakkında uygunsuz açıklamalar yaptığını, bu kez ise daha da ileri giderek oyuncuyu nisan ortasından bu yana müsabakalardan uzak tutan bilek sakatlığının nedenini sorguladığını belirtti ve hiçbir kanıt olmadan bir açıklama sunduğunun altını çizdi.

Carlos Alcaraz ise Gianni Danieli'ye kendine özgü tarzıyla yanıt verdi. Ne sözlü ne de yazılı herhangi bir yanıt verdi; çünkü kendisini bu tür söylentilerin üzerinde görüyor, ayrıca bunun için ne yer ne de zaman uygundu.

Alcaraz, Cincinnati turnuvasından çekildi ve ABD Açık hakkında henüz nihai bir karar vermedi; ancak depresyondan mustarip olduğu suçlamasına bugün kendine özgü tarzıyla yanıt vererek, hafif bilek sakatlığından iyileşir iyileşmez tenis turnuvalarına dönüş için hazırlanmaya odaklandı.

Sakatlığın niteliğini veya ayrıntılarını açıklayan resmi bir sağlık raporu yayımlanmadığı doğru. Ancak oyuncudan ya da ekibinden herhangi bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen, tendonun iltihaplı olduğu ve kıkırdağın hasar gördüğü biliniyor.

El Palmar'daki Real Sociedad de Campo kulübünün iletişim direktörü Antonio Hernández, Carlos Alcaraz'ın bugün, salı günü, antrenman partneri olarak Carles Hernández ile çalıştığını gösteren bir video paylaşarak şu yorumu yaptı: "Depresyon mu? Saçmalık."

Dört büyük turnuvada yedi şampiyonluk kazanmış 23 yaşındaki oyuncu, New York'a gidecek kadar formda olup olmadığını hissedip hissetmediğini açıklayacak; ancak video, depresyondan mustarip olduğu iddiasıyla çelişen bugünkü çalışmasını gösteriyor.







