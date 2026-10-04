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킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images
Abobakr El Mokadem
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Video: Dembele'yi mi kastediyor? Mbappe "İyiler ve Kötüler" şarkısıyla tartışma yarattı

Fransa - Belçika
Fransa
Belçika
UEFA Nations League A
Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
K. Mbappe
O. Dembele
Fransa
Belçika
İspanya

Kylian tartışmaları alevlendirmeye devam ediyor

Türkiye karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa Milli Takımı kampından uzak kalmasına rağmen Kylian Mbappé hâlâ haber başlıklarını süslemeye devam ediyor.

Mbappé, Türkiye maçında sol dizinin arka bölgesinde aşırı gerilme yaşayarak sakatlanmış ve tedavi ile rehabilitasyon programına başlamak üzere Madrid'e dönmüştü.

Yarın, pazartesi günü oynanacak Fransa-Belçika maçında forma giyemeyecek olan "Horozlar"ın kaptanı, pazar günü Instagram hesabından bir video paylaştı. Bu paylaşım, özellikle Altın Top'a dair karşılıklı açıklamaların ardından Ousmane Dembélé ile olan ilişkisi, milli takım içindeki konumu ve Paris'teki son gece eğlencesiyle ilgili süregelen tartışmaların ortasında geldi.

"Foot Mercato" sitesine göre, bu paylaşımda özellikle dikkat çeken şey, seçilen müzikti.

Real Madrid oyuncusu, antrenman yaptığı, ardından kırsalda bisiklete bindiği görüntüleri paylaştıktan sonra, Michel Fugain ve Big Bazar'ın "Les gentils, les méchants" (İyiler, Kötüler) şarkısı eşliğinde gülümserken görünüyor. Şarkının sözlerini ezbere bildiği anlaşılıyor: "Gerçekten kötü olan kim? Kötü adam."

 Bu, eleştirmenlerine alaycı bir yanıt verme biçimi mi? Bundan emin olmak imkânsız, ancak bu paylaşımın zamanlaması ve bu sözlerin seçimi şüphesiz insanı düşündürüyor.



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