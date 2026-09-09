Fransız yıldız Ousmane Dembele, takımı Paris Saint-Germain'i Şampiyonlar Ligi'ndeki şampiyonluğunu savunma kampanyasının açılış golüyle Slovan Bratislava karşısında öne geçirdi.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan maçın 16. dakikasında gelen gol, Nuno Mendes'in direkten dönen şutunu takip eden Dembele'nin topu ağlara göndermesiyle geldi ve unvanın sahibinin şampiyonlar gecesindeki güçlü başlangıcının habercisi oldu.

Dembele, 23. dakikada hem kendisi hem de takımı için ikinci golü ekleyerek Şampiyonlar Ligi tarihindeki gol sayısını 30'a çıkardı; böylece Juventus ve Fransa efsanesi David Trezeguet'nin rekorunu kırarak bu köklü turnuvanın tarihindeki en iyi Fransız golcüler listesinde altıncı sıraya yükseldi.

Bu rakam, Dembele'nin Paris ile yaşadığı istisnai sezonu teyit ediyor; taraftarların tanımladığı üzere şampiyonlar gecelerinin kahraman kişiliği erkenden geri döndü ve takım, unvanını koruma kampanyasına bir numaralı yıldızının imzasını taşıyan bir golle başladı.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi Fransız golcüleri sıralaması:

Karim Benzema: 90 gol

Kylian Mbappe: 71 gol

Thierry Henry: 50 gol

Antoine Griezmann: 44 gol

Ousmane Dembele: 30 gol

David Trezeguet: 29 gol

Dembele'nin Trezeguet ile paylaştığı bu ortaklığı bozup beşinci sırayı tek başına ele geçirmesi için tek bir gol yeterli olacak; bu da onu büyük isimleri, başta Benzema ve Mbappe'yi kovalama yoluna sokuyor.

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