Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 sona eren Roma maçında attığı golle Paris Saint-Germain tarihine adını yazdırmaya devam etti.

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Kıta turnuvasının lig aşamasının beşinci haftasında Çarşamba akşamı Parc des Princes'te oynanan mücadelede oyuna sonradan dahil olan Dembele, 62. dakikada penaltı noktasından gol kaydetti.

Fransız yıldız, kulübün Şampiyonlar Ligi tarihindeki en golcü oyuncular listesinde Brezilyalı Neymar'ın gol sayısını yakaladı. Bu başarı, takımın turnuvanın bu sezonunda dikkat çekici hücum rakamlarına ulaştığı döneme denk geldi.

Stats Foot'a göre Dembele, Paris Saint-Germain formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22'ye çıkardı ve Neymar'la birlikte kulübün bu turnuvadaki tarihi gol listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Listede Fransız yıldızın önünde yalnızca 42 golü bulunan Kylian Mbappe ile Paris ekibinin formasıyla 30 gol atan Edinson Cavani yer alıyor.

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Dembele'nin başarısı gollerle sınırlı kalmadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 83. maçına çıkan oyuncu, vatandaşı Florent Malouda ile birlikte turnuva tarihinde en çok maça çıkan Fransız oyuncular arasında dokuzuncu sıraya yükseldi.

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Göz korkutan gol sayısı

Takım bazında ise Paris Saint-Germain, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir hücum performansı sergilemeyi sürdürüyor. Paris ekibi, lig aşamasının ilk 5 maçında gol sayısını 22'ye çıkardı.

Stats Foot, PSG'nin geçen sezon (2025-2026) lig aşamasının tamamında attığından bir gol fazla attığına dikkat çekti. Paris ekibi o sezon lig aşamasındaki tüm maçlarında 21 golde kalmış, sonunda ise kupayı kaldırmıştı.

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Ancak takım, tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk 5 maçı sonundaki en iyi gol sayısını yakalayamadı. PSG, 2017-2018 sezonunda aynı aşamada 24 gol atmıştı.