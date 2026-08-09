Arjantinli millî oyuncu Rodrigo de Paul, Meksika ekibi Monterrey'in filelerine bıraktığı golü, babası Jorge'nin vefatı nedeniyle maçta yer alamayan yakın dostu Lionel Messi'ye armağan etti.

Inter Miami'nin orta saha oyuncusu, Messi'ye desteğini nasıl göstereceğine önceden karar vermişti; formasının altına takım arkadaşının 10 numaralı formasını giymiş ve golü attıktan sonra bunu ortaya çıkarmıştı.

Maçın 31. dakikasını gösterdiği sırada de Paul, ceza sahasının dışından güçlü bir yer sürtmesi vuruşla topu Monterrey'in ağlarına gönderdi ve Inter Miami'yi karşılıksız bir golle öne geçirdi.

Top kaleye girer girmez, orta saha oyuncusu 7 numaralı formasını çıkararak altına giydiği Messi formasını gösterdi.

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De Paul'un sevinci, Messi'nin 2020 yılında, efsane Diego Maradona'nın vefatının ardından Barcelona forması giydiği dönemde yaptığı hareketi hatırlattı. Messi, Osasuna karşısında oynanan maçta merhum efsaneye ait 10 numarayı taşıyan Newell's Old Boys formasını giymiş, ardından bir gol attıktan sonra bunu ortaya çıkarmıştı.

De Paul'un golüne rağmen Inter Miami üstünlüğünü koruyamadı ve Monterrey'e 2-1 mağlup oldu. Böylece Ligler Kupası'nın çeyrek finaline yükselme yarışındaki durumu karmaşık bir hâl aldı.

Inter Miami'nin grup aşamasını, puan sayısı bakımından ABD ligi kulüplerinin en iyi 4'ü arasında bitirmesi gerekiyor. Takım şu anda 3 puana sahip ve mevcut turda henüz oynanmamış başka maçlar bulunuyor.

Suárez'in mesajı

Kendi cephesinde, Messi'nin en yakın dostlarından biri ve Barcelona'daki eski takım arkadaşı Luis Suárez, Arjantinli yıldıza dokunaklı bir mesaj gönderdi.

Ceza nedeniyle Monterrey karşısında forma giyemeyen tecrübeli Uruguaylı, "Instagram" hesabından şunları yazdı: "Dostum, seni ve tüm aileni sımsıkı kucaklıyorum. Yukarıdan baban, her zaman yaptığı gibi seni gururla izlemeye devam edecek. Bu anlarda tüm sevgim Messi ailesiyle. Huzur içinde uyu Jorge."

Ayrıca Inter Miami, Monterrey karşılaşmasının başlamasından önce Jorge Messi'yi anmaya özen gösterdi. Ailesinin yanında olmak için Rosario'ya gitmekte olan Messi'nin yokluğunda kaptanlık pazıbandını de Paul taşıdı.

Maçın başlamasından önce, Chase Stadium'un ekranında "Jorge Messi" ismi Inter Miami'ye özgü pembe renkte, doğum ve ölüm tarihiyle birlikte belirdi: "1958-2026".

Ardından, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin millî marşları çalınmadan önce, herkes Messi'nin babasının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.



