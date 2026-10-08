Video: Cristiano İngiliz analisti alaya aldı: Botoks yaptırmayı bırak, elma gibi görünüyorsun

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'la yaşadığı anlaşmazlığın ardından Portekiz kampından ayrılmasının akabinde kendisine yöneltilen eleştirilere karşılık olarak, spor yorumcusu ve Crystal Palace'ın eski başkanı Simon Jordan'la alay etti.

"Daily Mail" gazetesine göre, ünlü medya insanı Piers Morgan, iki sunucunun Portekiz yıldızı hakkında medya üzerinden girdiği atışmanın ardından Cristiano Ronaldo'nun Simon Jordan'a sert bir eleştiri yönelttiğini doğruladı. Söz konusu atışmada Jordan, "Football Uncensored" programının sunucusunu, Don'a verdiği destek nedeniyle "yağcılık" yapmakla nitelemişti.

Arsenal taraftarı olmasıyla tanınan Morgan, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ani ayrılışı ve ardından görüşünü açıkladığı 1996 kelimelik açıklaması etrafında kızışan bir tartışmanın tam ortasına kendini yerleştirdi.

Ronaldo'nun hoşnutsuzluğu, teknik direktör Jorge Jesus'un "yalan vaatleri" olarak gördüğü şeyden kaynaklanıyor.

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Morgan ile Jordan arasındaki atışma

Morgan, dün sabah talkSPORT'ta Ronaldo'nun tavrını şiddetle savundu ve Jordan'la atıştı. Jordan da tıpkı Jesus gibi, 41 yaşındaki oyuncuya futboldaki konumuna yaraşır saygıyı göstermemekle suçlanmıştı.

O akşam kendi programı "Football Uncensored" sırasında Morgan, konuk Jason Candy'yle birlikte, bu sözlü atışmanın videosunu bizzat Ronaldo'ya gönderdiğini paylaştı.

Morgan, Candy'yi güldürerek yüksek sesle şöyle dedi: "Cristiano bir mesaj gönderdi ve şöyle diyordu: Şu sarışın adam var ya, ona Botoks kullanmayı bırakmasını söyle. Elma gibi görünüyor."

Şunları ekledi: "Doğrudan Cristiano Ronaldo'dan son dakika haberi. Sen bir elmasın."

Morgan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne de şüphe uyandıracak kadar pürüzsüz yüzlü, sarışın bir elmasın."

Stüdyodaki meslektaşı Richard Keys, Jordan'ın "şu sarışın adam" diye anılmaktan pek hoşnut olmayabileceğini söyleyerek araya girdiğinde, 61 yaşındaki Morgan şaka yollu, 59 yaşındaki Jordan'ın "yaklaşık 20 yıl önce doğal sarışın olduğunu" söyledi.

Jordan'ın Ronaldo ve Morgan'a saldırısı

Jordan, Morgan'ın Ronaldo'yla 2022 yılında yaptığı ve oyuncunun Manchester United'dan tartışmalı ayrılışına yol açan röportaja atıfta bulunarak bunu "yağcı ve yapmacık bir aşk ilişkisi" olarak nitelendirip Morgan'ın öfkesini kabarttı.

Ardından Ronaldo'nun Jesus'la yaşadığı anlaşmazlıktaki tavrını analiz etti ve Morgan'a şunu sordu: "Senin gözünde, kapsamlı olarak bakıldığında, bu anlaşmazlıkların ortak paydasının Ronaldo'nun bazı davranışları olması mümkün mü? Senin dengeli, kesin olmayan ve Ronaldo'ya yağcı yaklaşan zihninde böyle bir ihtimal var mı?"

Morgan itiraz etmeyi sürdürünce Jordan şunu ekledi: "Oyuncu yönetimindeki geniş tecrübenle ve kulis arkasındaki dinamikleri anlamanla, sorunlar ortaya çıktığında bir ortak payda olabileceğini burnunun ucundan öteyi görecek kadar bile fark edemiyorsun. Bu ortak payda Ronaldo'nun davranışı olabilir."

Ardından Jordan, "Daily Mirror" gazetesinin eski genel yayın yönetmeni olan Morgan tarafından, bu alanda hiçbir geçmiş deneyimi olmadığı için yorum yapacak gerekli tecrübeye sahip olmamakla suçlanmasının üzerine, Morgan'ı "ahmak" olarak niteledi.

Morgan ise Ronaldo'nun ayrılma kararını ve açıklamasını "gurur" saikiyle desteklediğini açıkladı.

Morgan şunu vurguladı: "Kendini savunduğu için onunla gurur duyuyorum. Bence hayatta, yalnızca saygısızlığa uğradığında değil, patronun sana yalan söylediğinde de kendini savunmalısın."

Şuna işaret etti: "Kariyerinin sonuna yaklaştığı açık; mirasının farkında ve bunu yakışır biçimde noktalamak istiyor. Onu tanıdığım onca yıl boyunca fark ettiğim tek şey şu: Ona karşı dürüst olmalısın ve ona saygı göstermelisin."







