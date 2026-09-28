Portekiz Milli Takımı, dün akşam UEFA Uluslar Ligi kapsamında Norveç'i 2-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti; ancak karşılaşmada geç dakikalarda yaşanan bir olay, Ståle Solbakken'in çalıştırdığı ekibi özellikle öfkelendirdi.

"As" gazetesine göre, son dakikalarda Portekizli Bernardo Silva'nın Norveç'in yıldızı Martin Ödegaard'a yönelik sert bir müdahalesi yaşandı.

Kaptanın kendisi de önce sahada, ardından maç sonrası basın karşısında öfkeden köpürdü.

87. dakikada Neto'nun yerine oyuna giren Real Madrid oyuncusu, Arsenal'in futbolcusuna topun uzağında baskı yaparak arkadan vurdu; Ödegaard da bu hareketi nedeniyle onu azarlamak için hızla döndü.

Norveçli kaptanın açıkça öfkeli olduğu ve sahada aksadığı görülüyordu.

Daha sonra basına yaptığı açıklamada öfkeden köpürerek şunları söyledi: "Ayak bileğime bir darbe aldım. Belki bu gece iyi olmayacağım. Çılgıncaydı, hiçbir anlamı olmayan bir pozisyon yüzünden kontrolünü kaybetti. Topu paslaştıktan çok sonra beni yere serdi. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ne yaptığını bilmiyorum. Bunun bir futbol sahasında yeri yok. İnsanların bu şekilde davranması üzücü."

Ve ekledi: "Ona ne mi dedim? Bunu televizyonda konuşmanın uygun olduğunu düşünmüyorum. Bunu ona sormalısınız. Ne yaptığını bilmiyorum. Bu davranış bir futbol sahasında kabul edilemez. İnsanların böyle davranması üzücü ama hayat bu."

Norveçli Patrick Berg de Bernardo Silva'yı bu davranışı nedeniyle eleştirerek şöyle konuştu: "Çirkin bir hareketti. Kasıtlı bir müdahale, sadece onu tekmeledi. Kesinlikle gereksiz bir davranış. Son derece üzücü, Martin çok acı çekiyor gibi görünüyordu."









Benfica oyuncusu Schjelderup de bu görüşü paylaşarak şöyle dedi: "Bu oyunun bir parçası, evet, ama geç ve sert bir müdahaleydi. Belki biraz abartıyorum ama ne yazık ki hakemler her şeyi göremiyor." Bernardo Silva ise karma bölgeden konuşurken yalnızca şunları söyledi: "Bu futbol dostum."

Bernardo'nun maç sonunda Manchester City'deki eski takım arkadaşı Erling Haaland'a selamı da hiç dostane değildi.

Norveç basını haberi geniş yankı uyandıracak şekilde aktardı ve olayın kaptanları Martin Ödegaard için basit bir olaydan ibaret kalmasını umuyor.



