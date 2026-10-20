Video: Çinli bir kız Roshn Ligi'nde Ronaldo'nun dikkatini çekti

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Roshn Profesyonel Ligi'nin onuncu haftası kapsamında takımının Neom ile oynayacağı maç öncesinde, kendisini uzun süredir takip eden hayranlarından olduğu anlaşılan Çinli bir kızla yaşadığı dikkat çekici anın sosyal medyada dolaşan bir video kaydıyla belgelenmesinin ardından tüm gözleri üzerine çekti.

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Ronaldo, videoda Al Nassr otobüsünden indikten sonra göründü; ardından taraftarların arasında Çinli kızı fark etti ve onu yeniden görmenin şaşkınlığını yaşadığı anlaşıldı. Bu sahne, Portekizli yıldızın takımın hareketleri sırasında görmeye alıştığı yüzlerden birine dikkatini yansıttı.

Al Nassr'ın kaptanı taraftarı fark etmekle yetinmedi; doğrudan Neom'un teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'ya yöneldi ve onun dikkatini kıza çekerek şöyle dedi: "Bakın şef, o kız her zaman burada!"

Bu an, Ronaldo'nun yeşil sahanın dışındaki kişiliğinden, Suudi Roshn Ligi maçlarına eşlik eden rekabet ve baskı ortamından uzak, içten bir yönünü ortaya koymasının ardından "X" platformunda büyük bir etkileşime yol açtı.

Bu kare, Ronaldo'nun sahip olduğu büyük küresel popülerlik eşliğinde Al Nassr maçlarının gördüğü taraftar ilgisini gözler önüne seriyor. Bu popülerlik, takımın sahaya çıkışını Suudi Arabistan içinde ve dışında farklı milletlerden taraftarların ilgi odağı haline getirdi.