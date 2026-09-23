Suudi Arabistan'ın Cidde şehri halkına yapılan duygusal bir özür, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Halici 27" turnuvasının ilk krizini sona erdirdi.

Bugün çarşamba günü, 8 milli takımın katılımıyla Halici 27 turnuvasının müsabakaları Cidde şehrinde başladı; turnuva, önümüzdeki 6 Ekim'de oynanacak final maçına kadar sürecek.

Turnuvanın başlamasına saatler kala, Körfez Futbol Kupası Federasyonu Genel Sekreteri Katarlı Casim el-Rumeyhi'nin Cidde halkı hakkında sarf ettiği açıklamalar nedeniyle büyük bir kriz patlak verdi.

Kriz, dün salı günü, el-Rumeyhi'nin bir Suudi gazetecinin bilet fiyatlarının pahalılığına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta ortaya çıktı; el-Rumeyhi, kendisinin de Cidde halkından biri olması bakımından fiyatların ona pahalı gelebileceğini söyledi.

Taraftarlardan ve Suudi futbolunun efsanelerinden sert eleştirilere maruz kalan el-Rumeyhi, bugün çarşamba günü bu açıklamalar için yeniden özür diledi ve hiçbir şekilde hakaret etmeyi kastetmediğini vurguladı.

Körfez Federasyonu Genel Sekreteri, "Nabd Tuveyk"e yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan Krallığı'nın kendisi için özel bir yeri olduğunu, özellikle de Cidde şehrinin; halkının cömert insanlar olduğunu ve herkes üzerinde erdemleri bulunduğunu belirtti.

El-Rumeyhi, Cidde ve Suudi Arabistan Krallığı halkından özrünü yineledi, açıklamalarının yanlış anlaşılmamasını isteyerek anlaşılan şeyi kastetmediğini vurguladı.

Cidde'nin, tarih boyunca Arap Körfezi Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapan başkent olmayan üçüncü şehir olduğunu belirtelim; kendisinden önce Yemen'deki Aden ve Irak'taki Basra bu görevi üstlenmişti.

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