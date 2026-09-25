Cezayir Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme müsabakalarının Dokuzuncu Grup'undaki ilk hafta kapsamında bugün cuma akşamı Tizi Ouzou kentindeki Hüseyin Ait Ahmed Stadı'nda konuk ettiği Zambiya'yı 3-1 mağlup etti.

Cezayir adına skoru erken açan isim, 2. dakikada Jaouen Hadjam oldu. Ardından Zambiya, 57. dakikada Fashion Sakala'nın golüyle beraberliği yakaladı.





Ancak Cezayir Milli Takımı, 67. dakikada Ibrahim Maza'nın golüyle yeniden öne geçti. Daha sonra Anis Hadj Moussa, 74. dakikada attığı üçüncü golle skoru pekiştirdi.

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Karşılaşma Cezayir Milli Takımı için özel bir öneme sahipti; zira bu maç, eylül ayı içinde Bosnalı Vladimir Petkovic'in yerine göreve gelen yeni teknik direktör Ibrahim Hamdani yönetiminde Cezayir'in ilk sınavı oldu.

Dokuzuncu Grup'ta ayrıca Togo ve Burundi milli takımları da yer alıyor. Bu iki takımın bugün cuma günü oynadığı maç, ev sahibi Togo'nun 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Elemelere 12 gruba dağılmış 48 milli takım katılıyor. 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine ise Kenya, Tanzanya ve Uganda ev sahipliği yapacak.

Cezayir Milli Takımı, elemelerdeki bir sonraki maçını 29 Eylül'de Burundi karşısında oynayacak. Zambiya ise grup müsabakalarının ikinci haftasında Togo ile karşılaşacak.

Bugünkü galibiyetiyle Cezayir, 3 puana ulaşarak Dokuzuncu Grup'un lideri konumuna yükseldi ve averajla ikinci sıradaki Togo'nun önünde yer aldı.







