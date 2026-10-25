Video: Casemiro'nun erken golünün ardından Messi, Inter Miami'yi kurtarmayı başaramadı

Inter Miami, Amerika Ligi'nde Lionel Messi'nin yedek kulübesinden oyuna girdiği maçta, ev sahibi New York Red Bulls'a 2-0 mağlup oldu.

Inter Miami, yedinci dakikada Casemiro'nun kendi kalesine attığı kendi kalesine gol ile erken bir darbe aldı. Ardından İsveçli Emil Forsberg, uzatma dakikalarında Cameron Harper'ın pasının ardından 91. dakikada ikinci golü kaydederek ev sahibinin üstünlüğünü pekiştirdi ve karşılaşmayı noktaladı.

Inter Miami, arkadan oyun kurma hatalarından muzdarip oldu; bu durum rakibine tekrarlayan tehlikeli pozisyonlar yakalama fırsatı verdi. Kanadalı kaleci Dayne St. Clair ise başta Ronald Donkor, Meksikalı Jorge Rubalcaba ve Eric Maxim Choupo-Moting'in karşısında yaptığı önemli kurtarışlarla mağlubiyetin boyutunu sınırlamaya katkı sağladı.

56. dakikada Ricelmi Felipe'nin yerine oyuna giren Messi, takımını maça döndürmeye çalıştı. Inter Miami, 84. dakikada Ethan Horvath'ın Santiago Morales'in girişimini kurtarmasının ardından beraberliği yakalamanın eşiğine geldi; sonrasında ise Venezuelalı Telasco Segovia'nın şutu üst direğe çarptı.

Ancak kaçan bu fırsat, Forsberg'in son anlarda ikinci golü kaydetmesiyle ölümcül bir darbeye dönüştü.

Mağlubiyete rağmen Inter Miami, 55 puanla Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor ve Mundo Deportivo gazetesinin aktardığına göre, normal sezonun en iyi puanına sahip takıma verilen Taraftarlar Kalkanı (Supporters' Shield) ünvanını Montreal'i 2-0 yenerek matematiksel olarak garantileyen Nashville'in 15 puan gerisinde bulunuyor.

Nashville, sezonun bitmesine üç maç kala 70 puana ulaşarak tarihinde ilk kez bu ünvanı kazandı.