Santiago Bernabéu'da geçen 13 şanlı sezonun ardından Dani Carvajal içini döktü ve Real Madrid'den ayrılığının ardındaki gerçeğin tamamını açıkladı. Eflatun-beyazlıların en sakin ve disiplinli oyuncularından biri olan Carvajal, taraftarların ondan duymaya alışık olmadığı kadar açık sözlü ve duygusal bir konuşma yaptı.

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Getafe'nin sağ beki, "Mario Suárez" YouTube kanalında futbol kariyerini ve Real Madrid formasıyla geçirdiği zorlu son aylarını anlattı. Bu süreç, hayatının en zor kararıyla sona erdi: Adını ve tarihini yazdığı kulüpten ayrılmak.

Carvajal, geçen sezonun sonuna yaklaşılırken antrenmanlarda büyük çaba göstermesine ve kendisine verilen dakikalarda elinden gelenin en iyisini yapmasına rağmen takımdaki rolünün belirgin şekilde azaldığını hissetmeye başladığını açıkladı.

Deneyimli oyuncu şunları söyledi: "Gerek antrenmanlarda gerekse oynadığım dakikalarda gösterdiğim performansla hak ettiğim düzenli forma şansını bulamadığımı fark ettim. İşte o zaman kulüple istişare ederek yolları ayırma kararı aldım. Son birkaç ayda kafamda şüpheler vardı. Daha fazla oynayarak yerimi geri kazanmayı umuyordum ama zamanımın dolduğunu anladım."

Real Madrid'in eski yıldızı, geçen yılın profesyonel kariyerinin en zor yılı olduğunu itiraf etti. Bunun nedeni yalnızca az süre alması değildi; sözleşmesinin haziranda sona ermek üzere olduğunu görüyor, aynı zamanda Dünya Kupası'nda oynama hayalinin elinden kayıp gittiğini izliyordu.

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Carvajal şöyle devam etti: "Geçen yıl en zoruydu. Düzenli forma şansı bulamadığını görüyorsun, sözleşmenin haziranda biteceğini görüyorsun, Dünya Kupası'nın elinden kayıp gittiğini görüyorsun. Geceleri rahat uyuyorum çünkü elimden gelenin en iyisini yaptığımı biliyorum."

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Yaşadığı acıya rağmen tek bir soru bugün hâlâ Carvajal'ın peşini bırakmıyor ve bu soru, Real Madrid'deki son günlerinde yaşadığı hayal kırıklığının boyutunu gözler önüne seriyor.

Carvajal, "Son iki maçta, Sevilla karşısında ve veda günümde oynadım ve kendimi iyi hissettim. Soru şu: İki ay önce daha düzenli forma şansı bulsaydım ne olurdu? Bu soru aklımdan çıkmıyor. Real Madrid'de bu seviyeyi bir yıl daha sürdürebilir miydim?" dedi.

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Getafe'ye transferi hakkında konuşan Leganésli oyuncu, çok sayıda teklif aldığını ancak ailesi ve çocuklarının düzeni için Madrid'de kalmayı tercih ettiğini açıkladı ve önceliklerinin artık tamamen değiştiğini vurguladı.

Carvajal sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok sayıda teklif aldım ama Madrid'de kalmak istedim. Şu anda önceliğim çocuklarımın düzeni. Futbolu bırakmak istediğimi söylediğim zamanlar oldu ama eşim bunu tereddütle söylediğimi biliyordu. Kafam henüz futbolu bırakmaya hazır değildi."

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Carvajal ekledi: "Ailem ve arkadaşlarım bana 'Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsin, sadece doğru olduğunu düşündüğün şeyi yap' dedi. Ben de böylece Getafe'yi seçtim."

Carvajal, sözlerini Real Madrid'e bir vefa mesajıyla tamamladı. Hayatının her zaman Eflatun-beyazlılara bağlı kalacağını belirten deneyimli futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük lisansı almayı planladığını söyledi.

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Carvajal, "Hayatım her zaman Real Madrid'e bağlı kalacak. Antrenörlük lisansımı alacağım, bakalım gelecek bize neler getirecek. Lizbon'da kazanılan Şampiyonlar Ligi en önemlisiydi: Başarılarla dolu bir on yılın yolunu açtı" dedi.

Real Madrid'in eski oyuncusu açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Futbol kariyerimdeki en önemli baba figürü Ancelotti'ydi. Modriç ise hem yeteneği hem de alçakgönüllülüğüyle kendisinden en çok şey öğrendiğim oyuncu oldu."